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澎湖遊動手玩建築 小木作體驗傳統工藝

中央社 / 澎湖5日電

配合2020文旅年，澎湖縣政府文化局推出「百年風華媽宮傳藝」系列活動。透過師傅帶領體驗「小木作」工法內容，讓國人在旅遊的同時也能體驗澎湖特殊的在地文化與傳統工藝。

文化局文化資產科今天表示，將於13日舉辦的這項「傳統建築修復工法-小木作」體驗課程，為遊客帶來深度文化之旅。由精通木作的洪振坤師傅與兩位助手林重文、洪紹輔，帶領大家體驗「小木作」工法內容。

體驗課程除了介紹「小木作」工法，參觀師傅的工地，了解木作使用的機器設備，並前往紅羅村北極殿欣賞廟宇的木作作品；另由師傅教導學員製作日式木格花窗，學習如何將師傅已加工好的窗格構件進行組裝修飾。

文化局表示，來澎湖旅遊少不了參觀歷史悠久的廟宇，最具代表性的三大宮廟有天后宮、馬公城隍廟，以及觀音亭，另外還會參觀些古色古香的傳統建築，在這些建築裡可以看到木作的呈現。

中國傳統建築木作工法分「大木作」、「小木作」。「大木作」指的是木構架房屋建築中負擔結構構件的製造，以及木構架的組合、安裝、豎立等工作；「小木作」指的是建築裝飾，包括門、窗、窗格、屏風、家具、匾聯等等都是小木作的作品。

文化局表示，活動免費參加，開放30個名額，將於7日(周一)上午10時起開放線上報名，報名訊息可於平日上午9時至下午5時，名額有限，報名要快。報名洽「百年風華媽宮傳藝」臉書粉專，聯絡人歐先生，電話：06-9268259；電子信箱fs95000@phhcc.penghu.gov.tw。

建築 文化局 澎湖

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