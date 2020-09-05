轉爐石清理慢 高市府祭罰並催89億代清理費

旗山區大林段轉爐石清理案，由於業者清理進度未符計畫書「第1年清理10萬噸」目標，且未依規定做好污染防制，高市環保局行文重罰業者，並催繳新台幣89億元代清理費。

高雄市旗山區大林段一處滿是水坑的農地被堆置約百萬噸轉爐石級配料，經訴訟及市府審查清運計畫，環保局要求業者依計畫3年內清理完成，並於5月核定清理計畫計畫。不過，業者數月來清理進度粗估只有約440噸，遭環團質疑不符期程，而且也未依規定做好污染防制，在下雨後被發現附近土地滲水被檢出疑遭污染。

環保局指出，大林段現場掩埋100萬噸轉爐石，業者若清理不符合期程及未做好污染防制措施，將予重罰並廢止清理計畫，並命清理義務人（含中聯公司）繳交代履行費用89億元。環保局已於9月初行文萬大公司，要求並督促業者儘速依進度清理。

環保局今天發布新聞稿指出，赴現場監督清理過程，要求廠商必須達成3年內完成清理的目標，無論轉爐石或廢棄物均應清理離場。日前下雨現場滲出偏鹼性逕流水，將依廢棄物清理法36條暨事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準設施標準第10條，貯存要有防止污染設備或措施予以告發，開罰6000元到300萬元，並限期改善完成。

環保局廢棄物管理科表示，已派員在業者清理期間赴現場監督清理過程，針對目前已清理區域複查，若未清理乾淨會要求改善。開挖裝袋的轉爐石須依核准方式檢驗，符合標準始得清除離場；尚未離場轉爐石應覆蓋完整並必須做好污染防制措施，避免二次污染。

環保局要求廠商及相關清理責任對象都要加速轉爐石的清理進度，也聲明與產出爐石的中聯公司的司法訴訟會持續進行，盼業者勿迴避清理義務。