愛在憶起來 陳其邁籲落實失智在地照護

台灣老年人比例愈來愈高，在高雄65歲以上的老年人占16%，且整體而言老人家失智問題愈趨嚴重。高雄市長陳其邁今天出席國際失智症月活動，呼籲落實失智長者在地照護。

陳其邁今天出席衛生局舉辦的2020國際失智症月「愛在『憶』起來~失智宣導活動」，他首先感謝在高雄為失智照護付出的所有醫護及照護人員，盼各界更了解失智症的原因，而市府也會更重視在地養老、推動長照，與民間協會持續積極合作，讓失智症的長輩獲得最妥善照顧。

陳其邁說，台灣老年人的比例愈來愈高，在高雄65歲以上的老年人占16%，且依統計65歲以上，平均12人就有1人罹患失智症，80歲以上更是5人中就有1人，可見其普遍性。高雄有9家失智共同照護中心、52家失智社區服務據點，以及259家失智友善診所，以落實社區在地照護，讓失智症長輩能與疾病共存。

此外，他也提到擔任行政院副院長期間，協助推動稅法改革，通過所得稅法修正案，將長照扣除額提高至12萬，以減輕家中照顧者的負擔。

衛生局表示，失智症照顧是一個整合性的工作與照顧失能者不同，更因為病程的發展，常讓家庭照顧者身心俱疲，因此必須針對失智家庭提供多元化服務，才能滿足不同個案與照顧者，使失智家庭獲得更適切的醫療及生活照顧。