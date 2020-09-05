快訊

【今日精摘】美豬萊劑容許值公布／蛋黃酥名店防疫暫停現場販售

美豬瘦肉精衛福部訂標準 潘孟安：源頭管控、調配人力

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安說，為讓整個產業在行政執行上能一致，會比照衛福部公布規範檢驗稽核。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安說，為讓整個產業在行政執行上能一致，會比照衛福部公布規範檢驗稽核。記者劉星君／攝影

衛福部長陳時中昨說明進口美豬各部位萊克多巴胺（瘦肉精）殘留容許值，並強調各大賣場、超市、餐廳、便當店等都要有清楚標示。屏東縣潘孟安說，待中央相關公告後，縣府會全面盤整人力，根據傳統市場、零售市場、超級市場，調配人力，增加人力全面檢核，從源頭管控。

屏東縣長潘孟安說，為讓整個產業在行政執行上能一致，會比照衛福部公布規範檢驗稽核。屏東縣府衛生局指出，屏東縣依中央制定規範，在相關規定實施前積極到各製造、販售肉品場所輔導應落實標示，並藉由食品志工及利用多元管道加強宣導，讓消費者清楚產地標示選擇。

衛生局說，從明年起會就肉品相關販賣業及餐飲業，擴大稽查及抽驗，如經查獲違法情事，將依法處辦。相關人力、經費以維護縣民食的安全為優先考量，將依業務執行需求倍增稽查量能，整合團隊全力配合。

屏東縣 衛生局 潘孟安

延伸閱讀

「南國漫讀節」登場 百位文化人帶領閱讀屏東

開放美豬爭議 潘孟安「看很多豬農還蠻樂觀的」

影／新竹風箏捲女童 潘孟安：屏東風箏節不因噎廢食

影／開學日 潘孟安要求縣內校園開學防疫「不能怠慢」

相關新聞

旗山大林爐渣回填地又出現強鹼滲水 環保局將依法開罰

近日南部天氣多雨，高雄旗山大林轉爐石回填農地附近溝渠又出現乳白色逕流水，反大林爐渣自救會成員測試呈現強鹼性，引發農民擔憂...

屏東驕傲！「超級南」獲台灣會展獎評審團特別獎

創下史上最高參觀人次紀錄的2019台灣設計展-超級南，榮獲109年度經濟部台灣會展獎的評審團特別獎，打響設計屏東的名號，...

屏東家扶頒發暑假獎助學金502萬元 註冊費負擔最沉重

屏東家扶中心今頒發「助學圓夢。愛傳家扶」暑假獎助學金頒獎典禮，有155名大專生獲獎助學金，頒發約502萬元獎助學金。屏東...

罷免陳致中啟動二階連署 趙天麟：欠缺正當性

公民團體今天成立罷免民進黨高雄市議員陳致中總部，同時進入二階罷免連署，力拚在今年12月底罷免投票。民進黨高雄市黨部主委趙...

屏東縣力推客語學習家庭 客語生活化營造家庭母語環境

屏東縣是多元族群，屏東縣客家人口比例在全國縣市排名第6，屏東縣府客家事務處推動客語沉浸式教學今年邁入第15年，有鑒於家庭...

高雄龍巖冽泉有望恢復自然景觀 陳其邁：做不好的重做

高雄市鼓山區龍巖冽泉如何兼顧防洪、人文與景觀，最近頗受爭議，高雄市長陳其邁今天前往視察，指示市府水利局、民政局、觀光局、...

金門中秋包船來了！搭1趟只要500元想搭動作要快

下個月就是中秋佳節，為了減輕旅台鄉親返鄉的經濟負擔，紓解中秋假期台金航線空運壓力，金門縣政府將在9月30日提供台中至金門...

響應國民體育日 金門辦太武山登山超熱烈約2千人參與

再過兩天就是九月九日國民體育日，金門縣立體育場今天上午提前舉辦「太武山全民登山健行活動」，吸引了2千多位的民眾起早爬山，...

罷免陳致中總部今天成立 發起人士有信心達到罷免投票

高雄市前鎮區新生路上一間透天住宅外牆掛出「罷免陳致中總部」的大布條，上面並寫著「罷不掉．被人笑」，住宅大門旁的玻璃窗上則...

岡山中秋籃籗會吸引9千多攤商 中籤率不到3成

高雄岡山會籃籗會（籮筐會）習俗傳承近300年，一年舉辦三次。受新冠肺炎疫情影響，今年首次籃筐會停辦，第二次預計在國曆9月...

恆怡科技在高市買地建廠 誤踩土汙「地雷」投訴無門

恆怡能源科技公司八年前在高市買地建廠，土地卻被檢出含鋅量超標，遭高雄市環保局公告為土壤污染控制場址，以致無法拿到工廠及營...

佳鵝公路改鋼板護欄惹議 公路局：不影響景觀和動物

屏東恆春半島南海岸的優美自然景觀讓人心曠神怡，公路總局原規劃在台26線旭海路段的濱海路側增設鋼板護欄，被地方居民批擋住美...

熱門新聞

桃園季青蓄光石星光步道 陸地版藍眼淚

這可不是存錢桶！4隻普度大豬公送家扶 分切傷腦筋

金門中秋包船來了！搭1趟只要500元想搭動作要快

罷免陳致中總部今天成立 發起人士有信心達到罷免投票

響應國民體育日 金門辦太武山登山超熱烈約2千人參與

台南神秘國度哈赫納爾森林 百年大樟木令人震撼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。