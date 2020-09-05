美豬瘦肉精衛福部訂標準 潘孟安：源頭管控、調配人力

衛福部長陳時中昨說明進口美豬各部位萊克多巴胺（瘦肉精）殘留容許值，並強調各大賣場、超市、餐廳、便當店等都要有清楚標示。屏東縣長潘孟安說，待中央相關公告後，縣府會全面盤整人力，根據傳統市場、零售市場、超級市場，調配人力，增加人力全面檢核，從源頭管控。

屏東縣長潘孟安說，為讓整個產業在行政執行上能一致，會比照衛福部公布規範檢驗稽核。屏東縣府衛生局指出，屏東縣依中央制定規範，在相關規定實施前積極到各製造、販售肉品場所輔導應落實標示，並藉由食品志工及利用多元管道加強宣導，讓消費者清楚產地標示選擇。

衛生局說，從明年起會就肉品相關販賣業及餐飲業，擴大稽查及抽驗，如經查獲違法情事，將依法處辦。相關人力、經費以維護縣民食的安全為優先考量，將依業務執行需求倍增稽查量能，整合團隊全力配合。