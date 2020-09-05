高雄最美漫畫店推中元創意趴 翻轉農曆七月陰森森意象
農曆鬼月也可以玩得很時尚、有趣！高雄知名漫畫書店BOOKING，以中元節為主題舉辦了一場名為「原形畢露」俱樂部的派對，並將店內陳列換了新風貌，還原了供桌、水燈等意象，讓你彷彿走入一個不可思議的「靈」度空間。
不只是店內陳列，還邀請專研法國菜的師傅簡天才以法式料理技法將三牲、四果端上檯面，另攜手高雄知名酒吧三千的老闆Asen，以米酒為基酒，調出三杯不同的風味的調酒！甚至以敬神杯當容器，並在分別在調酒上噴灑不同香氣的純露，讓嗅覺都能完整地沉浸在神聖的祭典氣氛中。
業者李昆霖表示，他之所以會舉辦這樣的活動，是因為大家對高雄的認知跟體驗一直都很扁平，高雄不是只有夜市、他希望利用創意突破禁忌，舉辦一場前所未見的派對，誰說只有外國萬聖節可以玩得有趣，其實只要有心，我們也可以顛覆中元節的既定印象，讓你體驗此生最好玩的中元節。
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