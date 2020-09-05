澎湖白沙議員補選 宋昀芝代父出馬勝出
澎湖縣議會第19屆議員第3選舉區（白沙鄉）缺額補選，今天投票，代父出馬的宋昀芝勝出，繼續延續家族政治香火，澎湖縣選委會可望在11日公告當選。
澎湖縣選舉委員會今天舉行補選投票，選務工作人員與選舉人都配戴口罩投票，白沙鄉全鄉共設有16個投開票所，選舉人數8393人，實際投票僅有3376人；開票結果，1號吳龍河643票、2號陳定國801票、3號宋昀芝1881票，無效票51票，投票率4成22。相關數據，以選舉委員會公告為準。
澎湖縣議會第19屆議員第3選舉區（白沙鄉）議員宋國進今年6月20日病故，選區席次超過1/2，剩餘任期超過2年，依法辦理補選，計有宋國進的女兒宋昀芝等3人角逐。
另外，澎湖縣湖西鄉太武村長補選，因同額競選，由鄭秀娟以35票當選。
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