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高市「我最會煮PK賽」 倡用國產優質肉品

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市農業局代理局長王正一（右）為高雄物產館張貼「國產豬標示」。記者王昭月／攝影
高雄市農業局代理局長王正一（右）為高雄物產館張貼「國產豬標示」。記者王昭月／攝影

因應明年美豬、美牛進口衝擊，高雄市農業局今午舉辦「我最會煮PK賽」，鼓勵使用優質國產豬肉做料理，同時公布高雄市自製的「國產豬肉標示」，邀餐飲等商家加入百分之百使用國產豬自主宣示計畫，共同為台灣豬護盤。

美豬衝擊國產豬，民眾尤其擔心豬肉加工品是否也混用進口豬肉，農業局為此透過趣味廚藝競賽，大力推廣高雄在地品牌豬肉製品，邀民眾從食農體驗中，加深對在地食材的認同與支持。

這場「我最會煮PK賽」以田寮農會月之鄉鹹豬肉、具產銷履歷的豬肉及大寮仁允牧場豬肉絲、豬絞肉，大樹寶島第一味酒釀玉荷包香腸、岡山得意中華香滷豬腳及香蕉嫩骨湯、元榆牧場去骨雞腿等為指定食材，由「今天我當媽」等9支隊伍發揮巧思烹煮，前三名可帶回價值不等的高雄優質禽畜產品，另有特別獎投票暨預測抽獎等活動。

農業局今天也公開「國產豬肉標示」，並張貼在高雄物產館電商平台。代理局長王正一說，國產豬標示貼紙共製作1萬5千張，周一會發送全市38個區公所，有意願的商店、賣場、餐廳，只要百分之百使用國產豬肉，都可申請標示張貼。

王正一說，張貼國產豬標示屬鼓勵性質，希望更多商家加入「自主宣示」陣容，提供百分之百的國產肉品販售，與其他產地肉品進行清楚的區隔。

高市農業局今在高雄物產館舉辦「我最會煮PK賽」，鼓勵使用國產肉品料理，同時公布高市自製「國產豬標示」，邀請商家賣場加入自主宣示行列。記者王昭月／攝影
高市農業局今在高雄物產館舉辦「我最會煮PK賽」，鼓勵使用國產肉品料理，同時公布高市自製「國產豬標示」，邀請商家賣場加入自主宣示行列。記者王昭月／攝影

美豬 肉品 高雄市

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