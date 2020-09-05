高市「我最會煮PK賽」 倡用國產優質肉品

因應明年美豬、美牛進口衝擊，高雄市農業局今午舉辦「我最會煮PK賽」，鼓勵使用優質國產豬肉做料理，同時公布高雄市自製的「國產豬肉標示」，邀餐飲等商家加入百分之百使用國產豬自主宣示計畫，共同為台灣豬護盤。

美豬衝擊國產豬，民眾尤其擔心豬肉加工品是否也混用進口豬肉，農業局為此透過趣味廚藝競賽，大力推廣高雄在地品牌豬肉製品，邀民眾從食農體驗中，加深對在地食材的認同與支持。

這場「我最會煮PK賽」以田寮農會月之鄉鹹豬肉、具產銷履歷的豬肉及大寮仁允牧場豬肉絲、豬絞肉，大樹寶島第一味酒釀玉荷包香腸、岡山得意中華香滷豬腳及香蕉嫩骨湯、元榆牧場去骨雞腿等為指定食材，由「今天我當媽」等9支隊伍發揮巧思烹煮，前三名可帶回價值不等的高雄優質禽畜產品，另有特別獎投票暨預測抽獎等活動。

農業局今天也公開「國產豬肉標示」，並張貼在高雄物產館電商平台。代理局長王正一說，國產豬標示貼紙共製作1萬5千張，周一會發送全市38個區公所，有意願的商店、賣場、餐廳，只要百分之百使用國產豬肉，都可申請標示張貼。