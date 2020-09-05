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高133道路命運多舛 六龜兩地溫泉繞道要花半小時

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
為解決六龜不老與寶來兩地溫泉區交通問題，市府新工處在荖濃溪畔開闢溪底便道，今年4月間已經將近完工，不料一場豪雨之後又前功盡棄。圖／本報資料照
為解決六龜不老與寶來兩地溫泉區交通問題，市府新工處在荖濃溪畔開闢溪底便道，今年4月間已經將近完工，不料一場豪雨之後又前功盡棄。圖／本報資料照

高133線道是高雄六龜不老溫泉通往寶來溫泉的重要道路，八八風災後中斷多年，繞道需花半小時以上，溫泉區生意蕭條。高市府重建溪底便道，完工前又被豪雨沖毀，溫泉業者與居民大失所望。市府新工處表示，初步檢討溪底便道不適合再施工，未來復建方案仍在討論中，會設法解決交通問題。

六龜新開部落是八八風災重災區，連帶重創高133線道，交通中斷道路修復不易，一度改走溪底便道，但後來又被洪水沖毀中斷；多年來，寶來、不老兩地居的交通與作物運輸不便，同時衝擊溫泉觀光，不少遊客因道路中斷不願進入不老溫泉區遊玩，目前僅剩8家溫泉業者苦撐。

為解決交通中斷問題，高市府去年編列3998萬元，施工人員在溪底修築長2879公尺便道，原本預計今年汛期前完工，不料5月底豪雨沖毀路面，幾近完工的路面再度柔腸寸斷。

高市議員朱信強指出，高133道路受阻多年，無論是便道或永久道路，都是市府須面對的難題，下周要邀新工處再辦一次會勘，找尋解決辦法。不老溫泉業者陳建男說，這條道路對觀光業與居民都很重要，山區豪雨動輒超過1、200毫米，溪底便道容易遭受洪水侵襲，若能向林務局借地開闢山區便道，安全性較高。

市府新工處表示，溪底便道是臨時性道路，沖毀後暫時停工，並邀請水利技師公會會勘，專家認為便道不適合繼續興築。整體來說，橋梁通行比較安全，但涉及龐大經費，目前已提報專案向公路總局申請經費，目前仍在評估適宜的復建方案。

高133線道是串聯高雄六龜不老通往寶來溫泉區的重要道路，去年底動工的溪底便道又被洪水沖毀，目前呈現停工狀況。記者徐白櫻／攝影
高133線道是串聯高雄六龜不老通往寶來溫泉區的重要道路，去年底動工的溪底便道又被洪水沖毀，目前呈現停工狀況。記者徐白櫻／攝影
高133線道是串聯高雄六龜不老通往寶來溫泉區的重要道路，去年底動工的溪底便道又被洪水沖毀，目前呈現停工狀況。記者徐白櫻／攝影
高133線道是串聯高雄六龜不老通往寶來溫泉區的重要道路，去年底動工的溪底便道又被洪水沖毀，目前呈現停工狀況。記者徐白櫻／攝影

溫泉 豪雨 八八風災

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