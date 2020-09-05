秋季漁汛來臨大陸漁船蠢蠢欲動 金門海巡逮1船7人
秋季漁汛來臨，金門海域高價黃魚、白鯧盛產，容易引來大陸漁船覬覦。第九（金門）海巡隊連日來部署多艘巡防艇於重點海域防堵，今日淩晨查獲「閩Ｏ漁08888」1艘7人越界作業，全案將於完成調查後，依違反兩岸人民關係條例進行裁罰。
海巡署第十二巡防區指揮部近期發現大陸鐵殻船團越界捕撈，違法布放大量浮水式流刺網，為有效維護海域資源及本地漁民權益，近日統籌調度重點海域巡弋，今日凌晨0時許，巡防區雷達發現烏沙角外1浬有漁船蹤跡，立即通報海巡隊線上3558艇及CP1022艇前往查處，雙艇於於上述海域截獲「閩Ｏ漁08888」1艘7人，過程中「閩」船一度蛇形拒檢，海巡隊員立即射擊霰彈槍(屬低致命武器)數槍。
金門海巡隊表示，在控制人船後，當場查扣漁網20件(約1000公尺)，旋即押返料羅港留置調查，全案將於完成調查後，依違反兩岸人民關係條例進行裁罰，「閩」船所有50件流刺網將全數遭到沒入外，還將面臨30萬元以上罰鍰處分。
海巡署表示，對於大陸漁船越界作業，將持續採取強勢取締、重罰作為，並與縣政府、區漁會等相關單位密切合作，強化護漁工作，以維護金門海域漁業資源。
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