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旗山大林爐渣回填地又出現強鹼滲水 環保局將依法開罰

聯合報 / 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
大雨過後，高雄旗山大林爐渣掩埋地又出現大量乳白色滲流水流經鄰近農地，地下水遭汙染的疑慮又起。圖／自救會提供
大雨過後，高雄旗山大林爐渣掩埋地又出現大量乳白色滲流水流經鄰近農地，地下水遭汙染的疑慮又起。圖／自救會提供

近日南部天氣多雨，高雄旗山大林轉爐石回填農地附近溝渠又出現乳白色逕流水，反大林爐渣自救會成員測試呈現強鹼性，引發農民擔憂作物受損。市府環保局今天表示，將依廢清法告發，並要求處理廠商限期改善。

旗山大林段農地原是盜採砂石遺留的大坑洞，2013年起回填中鋼公司轉爐石，總數約百萬噸，當地居民組自救會展開長期抗爭，居民堅持農地農用，不該回填具有汙染疑慮的煉鋼爐渣。2017年高等行政法院判定高雄市政府須依法要求業者移除轉爐石，業者今年4月8日開挖，預計3年清理完成。

過去農地曾滲出大量乳白色逕流水影響作物成長，上月西南氣流造成南部連日大雨，緊鄰回填農地的溝渠又再度出現白色溝水，自救會測試發現，鹼性近14度之高。

旗山反大林回填廢爐渣自救會長鄭妙珍指出，爐渣回填區在今年6月曾發生魚隻死亡，大雨過後惡夢再現，每當雨季來臨，週遭農民與居民全都「挫咧等」，不知道今年汙染範圍有多大，會帶來多少農損。此外，4月起農地開挖至今4個月，相關進度遲緩，質疑中鋼及萬大是真挖還是假挖。

市府環保局指出，環保局人員有到現場監督清理過程，無論轉爐石或廢棄物均應清理離場；日前下雨滲出的徧鹼性逕流水，將依廢棄物清理法36條暨事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準設施標準第10條，貯存要有防止污染之設備或措施予以告發，並限期改善完成。

陳其邁幕僚透露，陳其邁的輿情處理相當明快，在市政上亦展現其效率及執行力，因此陳在得知旗山廢爐渣未確實清除後，就立即約見環保局長張瑞琿，指示環保局儘速依法處理，該開罰就開罰，絕不寬待。

日前高雄旗山大林爐渣農地又出現大量乳白色滲流水，經居民檢測發現呈現強鹼性。圖／自救會提供
日前高雄旗山大林爐渣農地又出現大量乳白色滲流水，經居民檢測發現呈現強鹼性。圖／自救會提供
天氣放晴後，原本出現乳白色滲流水的溝渠水流顏色已經恢復正常。記者徐白櫻／攝影
天氣放晴後，原本出現乳白色滲流水的溝渠水流顏色已經恢復正常。記者徐白櫻／攝影

農地 自救會 廢棄物

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