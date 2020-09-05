屏東驕傲！「超級南」獲台灣會展獎評審團特別獎

創下史上最高參觀人次紀錄的2019台灣設計展-超級南，榮獲109年度經濟部台灣會展獎的評審團特別獎，打響設計屏東的名號，讓屏東驕傲再添一樁。

去年在屏東舉辦的台灣設計展，以「超級南」為主題，在屏東縣打造全世界最大、最有屏東味的設計超市。展覽以台糖縣民公園為主展區，首次以文化路徑串連屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區三大歷史場域，同時涵蓋屏東美術館、竹田西勢樂智園區兩處設計熱點，以屏東產業、歷史、文化發展的過去、現在及未來為脈絡，運用設計轉化加值，創造屬於超級南方的城市新亮點。

縣府文化處指出，這項為期16天的展覽，集結11名台灣頂尖策展人、212家設計公司及廠商，策劃156場活動、展出近1千件產品，吸引425萬人次參觀，打造城市光榮，對在地認同並以在地為榮。

文化處表示，台灣設計展「超級南」獲得台灣會展獎評審團特別獎殊榮，對屏東縣政府打造「設計屏東」的品牌是一大肯定。評審團評語「台灣設計展在屏東不但主題創新、展區大、展期長且參觀人潮多，引入設計人才與城市在地產品合作，相得益彰，對城市行銷及地方經濟具相當貢獻。衍生在地企業與國際合作，以及在地城市設計之永續性。」