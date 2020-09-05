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屏東家扶頒發暑假獎助學金502萬元 註冊費負擔最沉重
屏東家扶中心今頒發「助學圓夢。愛傳家扶」暑假獎助學金頒獎典禮，有155名大專生獲獎助學金，頒發約502萬元獎助學金。屏東家扶統計，每個申請獎助學金的高中、大專生就學費用，負擔最重依序為註冊費（含書籍、文具）、日常三餐費。今年考上社工系小立來自單親家庭，母親生重病，她曾因家庭迷失自我，後來參加學校拳擊隊找到興趣培養自信，成為家扶受助兒，考上社工系，希望未來用社工專業，回饋弱勢族群需要。
屏東家扶中心指出，今年受新冠肺炎疫情影響，本身受家扶扶助經濟弱勢的家庭更雪上加霜，屏東家扶中心統計每個申請獎助學金的高中、大專生就學的費用，負擔最重依序為註冊費（含書籍、文具）、日常三餐費、住宿費、交通費、補習費。
屏東家扶中心指出，今日除頒發獎助學金，感謝與會者，國際獅子會300-D2區、百岳登山體育用品社、慈暉電腦、慈暉書局等皆給予受獎學子祝福，也期許家扶兒勤勉向學。
今年考上社會工作系的新生小立來自單親，因父母婚姻不睦離婚、母親生重病，她因而接受家扶的經濟扶助，小立曾因家庭經濟弱勢迷失自我，後來因為多次參與家扶活動而體會到大眾的關愛，也因為參加學校拳擊隊找到興趣，並培養自信。
小立說，謝謝社會大眾的幫助，加入家扶之友會擔任志工，今年考上大學社工系，也希望未來盡一份自己的力量，用社工的專業，發掘、回應弱勢族群的需要。
屏東家扶中心主委林新安說，獎助學金得以順利頒發，感謝許多持續參與助學的國際社團及公司行號、捐款人及各方社會善心人士，因為社會大眾無私的奉獻出愛心，成為受助兒少穩定就學、努力向前的一盞燈，期待透過教育與學習幫助給孩子們翻轉的機會。
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