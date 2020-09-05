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搶攻中秋商機 金門縣府盼助業者成優選賣家

中央社 / 金門縣4日電

金門縣政府今天說，蝦皮商城「金正好購」商品專區成立3個月以來，縣府已協助輔導45家金門業者上架230項商品，6成有銷售紀錄，現更與業者搶攻中秋商機，期盼協助業者成為優選賣家。

縣府建設處表示，中秋佳節將到來，縣府及工商發展投資策進會帶領金門在地業者，透過「金正好購」金門電商專區，將金門在地有溫度的故事、文創商品和特色商品推廣出去，拓展網路商機經濟能量。

建設處表示，中秋禮盒活動醞釀近兩週，現已有聖祖食品、良金牧場、翟家酸白菜、金太武一條根、金永利鋼刀、永強黑蒜頭、舊識咖啡、肯娜國際、MeedoriCoffee、國賓麻花捲等金門伴手禮與特色商品業者，在蝦皮商城「金正好購」專區上架特別為中秋節設計的商品禮盒。

其中，良金牧場「牛來芋轉中秋禮盒」是國內高衛生安全等級製作，結合酒糟牛肉與綿密綠豆餡的牛肉椪，其他更有20多家金門三創、特產品牌業者提供專區獨家優惠，趕上中秋檔期將金門品牌行銷推廣到全台灣。

此外，「金正好購」預計9月中旬在商品專區舉辦「歡慶中秋、邀你一起認識金門博狀元餅」直播活動，帶大家認識金門大型觀光活動「中秋博狀元餅」，並介紹由金門在地業者推出的豐富中秋禮盒商品，歡迎消費者打開手機點擊蝦皮商城「金正好購」瀏覽，多樣商品及多項優惠等著你。

建設處長文水成表示，「金正好購」商品專區成立3個多月，已協助輔導45家金門業者上架230項商品，其中6成有銷售紀錄，線上訪客數超過1萬5000人，後續透過金門業者共同努力，協助他們成為蝦皮商城優選賣家。

9月「金門特產慶中秋」活動開跑，期望能帶動金門在地特產業者產值提升，協助金門業者結合在地文化，累積自身品牌經營與透過電商推廣產品的經驗，並應用數位科技的力量，讓全台民眾都能輕鬆體驗金門在地文化與享受特色商品。

金門 中秋節 品牌

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