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屏東縣力推客語學習家庭 客語生活化營造家庭母語環境

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東縣府客務處今舉行客語沉浸教學與學習家庭成果展，客語學習家庭以帶動唱方式展現營造營造家庭母語環境的成果。記者劉星君／攝影
屏東縣府客務處今舉行客語沉浸教學與學習家庭成果展，客語學習家庭以帶動唱方式展現營造營造家庭母語環境的成果。記者劉星君／攝影

屏東縣是多元族群，屏東縣客家人口比例在全國縣市排名第6，屏東縣府客家事務處推動客語沉浸式教學今年邁入第15年，有鑒於家庭是語言保存的核心，約3年前首創客語學習家庭計畫，由1名客語老師、薪傳師，帶領客語家庭們，藉由情境、主題式教學一起學客語，拉近彼此距離，深化客語母語力。

屏東縣府的客語學習家庭計畫招募22班，150個學習家庭，參與人數412人；萬巒鄉立幼兒園有5名客語老師各帶領15組客語學習家庭，有不會說客家話的客家媳婦一起參與，也有原住民家庭參與，認識客語多元樣貌。

參與客語學習家庭，來自萬巒鄉的鄭世偉、孫語希夫妻倆，帶著3歲兒子與6歲的女童一同加入客語學習家庭，一家三代同堂，鄭世偉是萬巒客家庄，從小在客庄長大，妻子孫語希是半個客家人，雖然不大會說客家話，透過客語學習家庭計畫，對客語不陌生。

鄭世偉說，在家中會要求兒女都要說客家話，女兒較害羞不敢說客家話，或是遇到不會的字詞就說華語，他會用引導的方式，女兒開口說客家話。孫語希說，「跟著女兒一起學客家話」。

內埔鄉東勢村客語學習家庭70歲的阿婆鍾玉招，帶著小二孫女陳怡安說客家話，陳怡安跟阿婆對談用客語，今年9月陳怡安準備考客語初級認證。

萬巒鄉立幼兒園的客語老師邱宇屏說，客語學習家庭推動，每周安排兩次課程，設計情境、主題，帶領家長學童們認識萬巒在地自然生態與古早味的童玩，從生活中、用玩的方式學客語。

屏東縣長潘孟安說，多元共榮、延續族群特色是縣府施政重點，各族群語言、文化的保存使城市擁有自己的靈魂，發展地方特色。屏東縣府在家庭辦理客語學習家庭計畫，學校推動客語沉浸教學成立客語課程發展中心，在社區推廣客家藝文活動，讓客家語言紮根，感謝社區、老師與家庭的支持，希望讓美麗的客家語言能一代一代傳承下去。

萬巒鄉的鄭世偉（左二）、孫語希（左三）夫妻倆，帶著3歲兒子與6歲的女童一同加入萬巒鄉立幼兒園的客語學習家庭。記者劉星君／攝影
萬巒鄉的鄭世偉（左二）、孫語希（左三）夫妻倆，帶著3歲兒子與6歲的女童一同加入萬巒鄉立幼兒園的客語學習家庭。記者劉星君／攝影
萬巒鄉立幼兒園的推動客語學習家庭，每周安排兩次課程，設計情境、主題，帶領家長學童們認識萬巒在地自然生態與古早味的童玩，從生活中、用玩的方式學客語。圖／萬巒鄉立幼兒園提供
萬巒鄉立幼兒園的推動客語學習家庭，每周安排兩次課程，設計情境、主題，帶領家長學童們認識萬巒在地自然生態與古早味的童玩，從生活中、用玩的方式學客語。圖／萬巒鄉立幼兒園提供
屏東縣府客務處今舉行客語沉浸教學與學習家庭成果展，屏東縣長潘孟安（中）與學童們互動。記者劉星君／攝影
屏東縣府客務處今舉行客語沉浸教學與學習家庭成果展，屏東縣長潘孟安（中）與學童們互動。記者劉星君／攝影
萬巒鄉立幼兒園的推動客語學習家庭，每周安排兩次課程，設計情境、主題，帶領家長學童們認識萬巒在地自然生態與古早味的童玩，從生活中、用玩的方式學客語。圖／萬巒鄉立幼兒園提供
萬巒鄉立幼兒園的推動客語學習家庭，每周安排兩次課程，設計情境、主題，帶領家長學童們認識萬巒在地自然生態與古早味的童玩，從生活中、用玩的方式學客語。圖／萬巒鄉立幼兒園提供
萬巒鄉立幼兒園的推動客語學習家庭，每周安排兩次課程，設計情境、主題，帶領家長學童們認識萬巒在地自然生態與古早味的童玩，從生活中、用玩的方式學客語。圖／萬巒鄉立幼兒園提供
萬巒鄉立幼兒園的推動客語學習家庭，每周安排兩次課程，設計情境、主題，帶領家長學童們認識萬巒在地自然生態與古早味的童玩，從生活中、用玩的方式學客語。圖／萬巒鄉立幼兒園提供
萬巒鄉立幼兒園的推動客語學習家庭，每周安排兩次課程，設計情境、主題，帶領家長學童們認識萬巒在地自然生態與古早味的童玩，從生活中、用玩的方式學客語。圖／萬巒鄉立幼兒園提供
萬巒鄉立幼兒園的推動客語學習家庭，每周安排兩次課程，設計情境、主題，帶領家長學童們認識萬巒在地自然生態與古早味的童玩，從生活中、用玩的方式學客語。圖／萬巒鄉立幼兒園提供
萬巒鄉立幼兒園的推動客語學習家庭，每周安排兩次課程，設計情境、主題，帶領家長學童們認識萬巒在地自然生態與古早味的童玩，從生活中、用玩的方式學客語。圖／萬巒鄉立幼兒園提供
萬巒鄉立幼兒園的推動客語學習家庭，每周安排兩次課程，設計情境、主題，帶領家長學童們認識萬巒在地自然生態與古早味的童玩，從生活中、用玩的方式學客語。圖／萬巒鄉立幼兒園提供
萬巒鄉立幼兒園的推動客語學習家庭，每周安排兩次課程，設計情境、主題，帶領家長學童們認識萬巒在地自然生態與古早味的童玩，從生活中、用玩的方式學客語。圖／萬巒鄉立幼兒園提供
萬巒鄉立幼兒園的推動客語學習家庭，每周安排兩次課程，設計情境、主題，帶領家長學童們認識萬巒在地自然生態與古早味的童玩，從生活中、用玩的方式學客語。圖／萬巒鄉立幼兒園提供

客語 屏東縣 客家話

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