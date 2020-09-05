罷免陳致中啟動二階連署 趙天麟：欠缺正當性

公民團體今天成立罷免民進黨高雄市議員陳致中總部，同時進入二階罷免連署，力拚在今年12月底罷免投票。民進黨高雄市黨部主委趙天麟表示，尊重公民權利，但質疑罷免正當性。

「鎮港除蟲隊」提議罷免陳致中已在8月27日經中選會通過，公民團體3日領取中選會核准的二階連署書，4日起開始受理民眾參與連署。

公民團體今天成立罷免陳致中總部，「鎮港除蟲隊」發言人郭倫豪指出，依照規劃時程，預計4日到11月2日進行二階連署，估計罷免投票最快在12月或明年1月上旬。

他說，罷免陳致中的理由是「四不一沒有」，就是不公、不義、不忠、不孝，一沒有是陳致中沒有資格擔任前鎮、小港區議員。

郭倫豪指出，罷免二階連署要在60天內達連署目標3萬5000份；依據前鎮、小港選舉人口數計算28萬多票的10%連署書應該可以很快達標，所以成立罷免總部，盼支持罷免的民眾趕快參與連署。

面對罷免，陳致中依既定行程出席活動，上午現身「湧言會青年營」。他說，尊重不同民意、努力地方服務、認真問政監督，並加倍打拚做事回報選民。

民主進步黨高雄市黨部主委趙天麟表示，尊重人民行使罷免權，但希望罷免權用於擇優汰弱，前高雄市長韓國瑜被罷免是做不好市長，盼民眾勿是復仇性罷免。

趙天麟說，罷免陳致中案欠缺正當性，不容易通過；如果真的走到要罷免投票那一步，黨部會全力號召市民抵制。

依據選罷法規定，罷免案提議階段要有選區1%以上選民簽署提議書，第二階段要有10%以上選民簽署，第三階段投票，同意罷免票數須多於不同意罷免，且超過選區25%同意票數。陳致中是高雄市第10選區（前鎮、小港）市議員。