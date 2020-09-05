「2020海宴水產精品」評選 高雄市6項水產品得獎

農委會漁業署舉辦「2020海宴水產精品」評選活動，全國94項產品參選，最後評選出20項得獎水產品。高市府海洋局指出，高雄參賽的水產品成績優異，評選結果出爐，共6項獲選水產精品，其中2項更同時獲得精品獎與創新獎肯定。

市府海洋局指出，「天時福水產食品」推出即時湯粥品系列，加強加熱即食，為忙碌的上班族兼顧營養均衡，「飛洋水產有限公司」則是推出百大青農精選水產品禮盒，梓官區漁會壹口切烏魚子禮盒、「魚之達人水產」魚之達人無添加產銷履歷一夜干禮盒、「互得惠企業有限公司」珍芳三合一烏魚子禮盒，以及「安永生活事業股份有限公司」的石斑豐慶禮盒。

海洋局說，所有參加評選的產品製程需通過HACCP、CAS、TAP、TQF、ISO22000等其中一項驗證，今年全國94項產品參選，評選出20項得獎，另為鼓勵創新，再從得獎商品中評選出3項創新產品給予肯定，高雄6項水產品得獎，展現高雄水產加工品的多樣化與優異實力。