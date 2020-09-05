高雄龍巖冽泉有望恢復自然景觀 陳其邁：做不好的重做

高雄市鼓山區龍巖冽泉如何兼顧防洪、人文與景觀，最近頗受爭議，高雄市長陳其邁今天前往視察，指示市府水利局、民政局、觀光局、工務局邀集生態環保團體、當地里長會商，一次把冽泉整體環境一次改善，破壞生態的就打掉重做。

水利局為了改善龍巖冽泉附近的鼓山區龍井里一帶淹水問題，以水利工法施做龍巖洌泉景觀池及引水道，但被議員簡煥宗、高雄市柴山會批評景觀池、引水道舖了石子，像做排水道，不歡迎民眾親近冽泉，也破壞冽泉原來生態樣貌，但當地里長則說因為這樣的工程，今年的幾場強降雨，當地沒有淹水了。

陳其邁今天上午前往冽泉視察，也下到景觀池查看，隨後指示相關局處，要想出好的方案改善周遭護岸和整體環境，讓龍巖冽泉不僅兼具水利排洪，更能繼續保有其親水、人文及生態景觀。

陳其邁表示，要做就做好，不能只解決防洪，然後景觀做不好又破壞生態，這樣並不理想，做不好的地方該打掉重練就打掉重練。