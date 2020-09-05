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金門中秋包船來了！搭1趟只要500元想搭動作要快

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
為了減輕旅台鄉親返鄉的經濟負擔，紓解中秋假期台金航線空運壓力，金門縣政府將在9月30日提供台中至金門的中秋包船。（資料相片）記者蔡家蓁／攝影
為了減輕旅台鄉親返鄉的經濟負擔，紓解中秋假期台金航線空運壓力，金門縣政府將在9月30日提供台中至金門的中秋包船。（資料相片）記者蔡家蓁／攝影

下個月就是中秋佳節，為了減輕旅台鄉親返鄉的經濟負擔，紓解中秋假期台金航線空運壓力，金門縣政府將在9月30日提供台中至金門的中秋包船，共有1航次，可載運400人次，提供另一種運輸選擇，請有需求的民眾向各縣市登記窗口洽詢。

金門縣政府觀光處表示，金門縣政府租包客船，將於9月30日（星期三）晚間23時由台中港啟航，預計隔日上午8時抵達金門料羅港。金門至台中航線訂於10月4日（星期日）上午11時由金門料羅港返航，預計當日晚間20時抵達台中港。

縣府觀光處指出，考量航程跨越午、晚餐時間，提醒搭乘鄉親於登船前預先準備充足之食物及飲水，以備不時之需，有意規劃搭乘本中秋航次專船返鄉鄉親可向各登記窗口洽詢，相關專船資訊、票價、購票流程、受理窗口、接駁方式如下：

觀光處也提醒，租包客船因航程時間長達8-9小時；為讓鄉親及早返鄉過節，本航次回程時間為上午11時由料羅港啟航，考量航程跨越午、晚餐時間，提醒搭乘鄉親於登船前預先準備充足之食物及飲水，以備不時之需。

此次的中秋包船，以旅台鄉親優先，並視情開放國人搭乘專船來金旅遊。一般人的單航費用為新台幣500元；年滿65歲以上老人與未滿12歲、學生、身障人士、低收入戶等特殊身分者，單航次費用為新台幣300元。如欲自行前往台中港客運碼頭乘客，請於啟航當日晚間21時30分前往臺中港19A旅客碼頭辦理報到手續。

自109年9月7日起至9月25日前每日9:00~17:00向各「登記窗口」辦理登記繳費及領取乘船票證；另回程(金門-臺中)開放登記繳費領取乘船票證至10月3日中午12時止。

各縣市登記窗口如下：

臺北市聯絡人：王丕火；電話：02-2558-3289、0919-240-094。

新北市聯絡人：趙麗鳳、楊夢財；電話：02-2245-0347、0910-061-002。

花蓮市聯絡人：許乃潭；電話：0939-586-821。

桃園市聯絡人：孫允理、鄭和順；電話：(03)456-7633、466-0823、0922-491-008。

臺中市聯絡人：黃詩情；電話：0980-812-343、0988-812-343。

臺中市聯絡人：林秋黎；電話：0905-965-716、0937-431-166。

臺南市聯絡人：蔡忠盼；電話：(06)-233-5609、0919-113-366。

高雄市聯絡人：楊維居；電話：(07)215-5128。

金門縣(回程)登記窗口：王賢姿；電話：082-353432、0933-699-287。

為減輕金門鄉親經濟負擔，金門縣政府將在9月30日提供台中至金門的中秋包船。（資料相片）記者蔡家蓁／攝影
為減輕金門鄉親經濟負擔，金門縣政府將在9月30日提供台中至金門的中秋包船。（資料相片）記者蔡家蓁／攝影

金門 中秋

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