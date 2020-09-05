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響應國民體育日 金門辦太武山登山超熱烈約2千人參與
再過兩天就是九月九日國民體育日，金門縣立體育場今天上午提前舉辦「太武山全民登山健行活動」，吸引了2千多位的民眾起早爬山，大家扶老攜幼熱情響應，直說今天沒有大太陽，算是天公作美；拿到限量紀念品，民眾都說超實用的！
今天清晨6點多，就有不少民眾到金門的知名景點太武山的山下排隊，準備參加全民登山健行活動，因為主辦單位管控得宜，人潮僅綿延約100多公尺，未見往日可怕的排隊人潮；上午7時30分活動準時開始，人潮逐漸分散。
此次活動分別由玉章路口、屏東路口出發，登頂的距離，全程約2公里左右，體育場的工作人員也在沿途，分別在玉章路銅像圓環（準備2200份）以及頑石點頭處（備有800份）等地方，發放紀念品兌換券。
有鑑於3年前辦太武山登山活動，因事先宣傳將致贈青花瓷餐具，結果贈品太誘人，吸引超過6、7千人湧上太武山，把登山步道擠的水洩不通；近年來，主辦單位都都將登山小禮物視為「最高機密」，不敢提前曝光，今年送袖套與涼感運動巾，參與的民眾都說，雖然平價，但卻很實用。
而在太武山上的主舞台現場，主辦單位也安排了許多精彩表演，像是金寧中小學的鼓陣、金門高中以及金門農工兩校熱舞社、candy金門小女孩、金鼎國小扯鈴、湖埔國小跳繩、棠風舞蹈團、KDC舞蹈團等精彩的體育運動表演節目，讓民眾登山健身之餘，還可以享受到表演娛樂，並也向大眾展示全民多元運動的成果，民眾反映熱烈。
金門縣教育處長羅德水今天上午也全程參與，並肯定此次活動相當成功，成功鼓勵民眾走出戶外，運動強身、保持身體健康；縣立體育場長蔡木川說，今年天氣好，沒有烈日當空，所以民眾反映都很好，約有2千多人參與。
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