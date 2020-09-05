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紓解中秋連假空運壓力 台金專船出動來回千元

中央社 / 金門縣5日電

金門縣中秋連假專船預定30日晚間11時由台中港啟航，隔天上午8時抵達金門料羅港。金門縣政府今天籲請有需要的金門旅台民眾7日起到各縣市窗口登記。來回票價新台幣1000元。

10月1日到4日是中秋節連續假期，縣府今天表示，為減輕金門縣旅台民眾返鄉經濟負擔，紓解中秋假期台金航線空運壓力，由縣府租賃客船航駛台中-金門往返各1航次，每趟次航程約8-9小時。

台中至金門航線30日晚間11時由台中港啟航，預計隔日上午8時抵達金門料羅港；回程金門至台中航線10月4日上午11時由金門料羅港返航，預計當日晚間8時抵達台中港。

縣府觀光處表示，為了照顧弱勢旅台民眾並體貼無法搭機的鄉親，縣府會視情況在每年春節、清明、端午和中秋節期，或選舉等特定日子，租賃專船往來台中和金門，單程航次可載運400人次，單程票價一般身分每人500元，敬老、兒童、學生、身障人士和低收入每人300元。搭乘對象以金門縣旅台鄉親優先，並適度開放其他民眾搭乘，體驗另類來金旅遊。

觀光處指出，因船艙屬密閉空間，配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，降低受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVIE-19）疫情感染風險，凡搭乘專船的乘客務必配戴口罩，並配合登船前量測額溫，如果額溫超過37.5度者，不予登船，並配合現場工作人員勸導返家休息及就醫。

如因額溫超過37.5度無法搭乘專船者，請於開船當日起7日內通知原購證窗口完成退票手續，並於退票時酌收手續費（保險費）。

登記購票日期，7日到25日前每天上午9時到下午5時，受理登記繳費及領取乘船票證；回程開放登記繳費領取乘船票證到10月3日中午12時止。縣府請有需要的民眾，持本人身分證明文件到各縣市「登記窗口」現場登記購票；單程票一次最多可預訂6張，訂票完成後必須在兩天內完成匯款，並與原預約窗口聯繫領取船票方式。

各縣市登記窗口，台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為：王丕火0919240094等；桃園市、新竹縣市、苗栗縣登記窗口為：孫允理0922491008等；台中市、彰化縣市和南投縣市登記窗口為：黃詩情0980812343等；雲林縣、嘉義縣市、台南市登記窗口為蔡忠盼0919113366等；高雄市、澎湖縣登記窗口為：楊維居（07）2155128。金門縣回程登記窗口：王賢姿0933699287。

觀光處同時指出，航行前3天，若航政或港務機關依中央氣象局預報航行當日航線海象不適航行，或登記搭乘人數未達船舶乘客運能之半數，則本航線船運取消，由承攬廠商各登記窗口負責聯繫乘客及辦理退費等事宜，乘客須於船運取消後一個月內持船票及原收據向原購證窗口完成退票，逾期概不受理退票。

金門 中秋節 航線

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