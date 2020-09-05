澎湖尖山電廠號召捐血 禮券加冰棒吸引人

台電「把疼惜的心轉為關懷的愛」捐血活動，馬公捐血中心今天湧入排隊人潮捐血，，每名捐血民眾可獲贈特製冰棒與餐券。

台電捐血活動3日起一連3天，已有近80名民眾前往捐血，台電員工與志工今天利用假日，愛心不落人後，在廠長歐致誠、副廠長陳坤山與榮營業處長陳慶平等人率先挽袖捐血下，先後前往捐血，預估血庫會再增加。

歐致誠說，國內近期接連的豪雨，導致庫存的血液吃緊，台電尖山發電廠、澎湖營業處與台電工會第56分會發起聯合捐血活動，凡捐血250cc者，可獲尖山電廠特製的冰棒與知名火鍋餐券等，捐血加倍者則加倍送。

歐致誠指出，台電所屬的尖山電廠與澎湖營業處的捐血活動，今年進入第6年，獲致好評，對血庫的血荒有莫大幫助。