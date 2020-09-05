恆基醫院送暖感謝澎恰恰當年情 盼從黑暗再出發
恆春基督教醫院曾遭颱風掀去1/3屋頂，院區滿目瘡痍，當時藝人澎恰恰曾與言野到院演唱送暖，如今澎恰恰欠債數億元而宣布破產，恆基醫院在臉書上致感謝信，勉勵從破碎黑暗中再出發。
恆基醫院昨天在臉書（Facebook）貼上「致澎恰恰先生的一封感謝信」，以「從破碎黑暗中重新出發」勉勵澎恰恰。
文中提到，2016年9月恆春半島百年來最強勁颱風莫蘭蒂來襲，恆基醫院在短短幾分鐘內就被掀去1/3屋頂，院區內被摧殘得滿目瘡痍，讓醫師在艱難環境下以手電筒或藉著透進室內的日光為民眾看診，更為急產的母親平安接生了一名中秋節寶寶。
文中指出，當時澎恰恰在新聞上看見恆基醫院在這樣的處境中仍堅守崗位，便一早驅車從台灣最北趕到最南端關心恆基醫院災情，前一夜更為醫院譜寫「恆基一甲子」一曲，與藝人言野背著吉他在殘破的大廳演唱，感動並鼓舞著在場每一名醫護與病患。
澎恰恰後來更為恆基醫院舉辦風災重建公益演唱會，為恆基醫院獻聲、拋磚引玉。
恆基醫院表示，如今恆基醫院挺過風雨，回想起當時澎恰恰與言野背著吉他站在醫院殘破不堪的大廳，以親切溫暖的歌聲陪伴，鼓勵恆基醫院走過那黑暗時刻，那份感動與感謝仍在恆基人的心頭。
恆基醫院以「從破碎黑暗中重新出發」為題，「全體同仁」致信澎恰恰，「恆基全體同仁深受您的溫暖感動，您的愛與陪伴激勵恆基從破碎黑暗之中重新出發。人生難免艱難之時，祈願上帝扶持您、祝福看顧您一切所需。願您喜樂平安，願您昌盛健康！」
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