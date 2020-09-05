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岡山中秋籃籗會吸引9千多攤商 中籤率不到3成

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄岡山即將在中秋節前夕登場的籃籗會吸引9千多攤商報名，今年首創電腦抽籤作業。圖／岡山區公所提供
高雄岡山即將在中秋節前夕登場的籃籗會吸引9千多攤商報名，今年首創電腦抽籤作業。圖／岡山區公所提供

高雄岡山會籃籗會（籮筐會）習俗傳承近300年，一年舉辦三次。受新冠肺炎疫情影響，今年首次籃筐會停辦，第二次預計在國曆9月29日、9月30日舉辦，共吸引9365人報名，報名人數破記錄。岡山區公所指出，今年首創電腦抽籤，隨機抽取百貨類2400攤、花市類80攤，中籤率不到三成，中籤攤商只要去超商繳費即可，籃籗會今年起正式邁入e化時代。

岡山區公所指出，籃籗會源自清治時期的趕集活動，歷史可追溯至西元1726年，至今294年，也有人習慣稱為「籮筐會」，一年舉辦三次，日期分別在農歷3月23日（媽祖生日），8月14日（中秋節前夕），以及9月15日（義民爺生日）舉辦。

今年首場活動因疫情停辦，第二場次預計在國曆9月29，30日登場，吸引眾多攤商搶攤位。岡山公所指出，招商報名在9月2日截止，共吸引百貨類9044人、花市類321人報名，遠超過以往人數，考量活動攤位有限，昨天進行電腦抽籤，邀請律師及攤商代表全程見證，同步網路直播，正取與備取名單公布在官網上，抽出百貨類2400攤、花市類80攤，另有各類20%備取人數。

區長黃中中表示，過去30年來，攤商抽籤採用人工作業，衍生場地與人力成本問題，今年首度引入資訊化網路作業，攤商不用到場，所有程序全在線上搞定；透過電腦隨機抽取，再以簡訊通知中籤攤商到四大超商繳費，e化過程可以讓籃籗會活動更便利。

岡山 疫情 超商

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