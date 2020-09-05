恆怡科技在高市買地建廠 誤踩土汙「地雷」投訴無門

恆怡能源科技公司八年前在高市買地建廠，土地卻被檢出含鋅量超標，遭高雄市環保局公告為土壤污染控制場址，以致無法拿到工廠及營業登記。業主苦嘆，購地前地主未主動告知這處土地遭受鋅汙染，讓他們損失慘重。

恆怡能源科技主要生產汽電共生、裂解爐的熱管，並回收熱能再運用，101年公司買下高雄市前鎮區興邦段15筆土地共1萬8374平方公尺土地，規劃建廠，沒想到竟誤踩地雷。

公司張姓股東表示，前地主從事冷凍食品及鋁罐加工行業數十年，購地時地主未主動告知土地遭受鋅污染。而102年他們委託中鋼集團旗下聯鋼營造對219、220地號土地進行土質改良並建造廠房主體，當時聯鋼營造也未提出土方無污染證明。

沒想到107年委任正修科技大學實施土壤檢測，竟檢測出220地號土壤鋅超標32900 mg/kg（管制值為2000 mg/kg），隔年環保署派員執行興邦段220地號土壤調查，確認重金屬鋅污染濃度超過土壤污染管制標準，遭環保局公告為土壤污染控制場址。更慘的是，同年4月因整治需求，219地號也驗出嚴重鋅污染，被行政院環保署要求納入控制計畫書一併實施土壤整治。

根國國內遭汙染土地處理慣例，一旦土地遭污染，無法進行工商登記，被列入控制埸扯，將無法進駐或出租使用，嚴重則不可買賣，恆怡能源科技苦嘆，看好高雄市發展投資建廠，沒想到踩到「地雷」，投訴無門。