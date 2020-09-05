快訊

直播／衛福部訂出美豬4大部位標準 內臟跟腎比CODEX更嚴格

加利口罩6大更換要點！ 藥師公會：到對的地點才能換貨

佳鵝公路改鋼板護欄惹議 公路局：不影響景觀和動物

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
公路局在佳鵝公路龍磐段拆除水泥護欄，將改裝鋼板護欄，引發「最美自然公路、最醜人工護欄」議論。記者潘欣中／翻攝
公路局在佳鵝公路龍磐段拆除水泥護欄，將改裝鋼板護欄，引發「最美自然公路、最醜人工護欄」議論。記者潘欣中／翻攝

屏東恆春半島南海岸的優美自然景觀讓人心曠神怡，公路總局原規劃在台26線旭海路段的濱海路側增設鋼板護欄，被地方居民批擋住美麗海景而拆除，最近有人發現公路局在佳鵝公路龍磐段拆除水泥護欄，將改裝鋼板護欄，再度引發「最美自然公路、最醜人工護欄」議論；公路局表示，更新的護欄高80公分且是鏤空設計，不會影響視覺景觀和野生動物進出。

鵝鑾鼻謝姓居民說， 台26線過了鵝鑾鼻後要到滿州鄉佳樂水，一側為龍磐大草原，一側則為廣闊的太平洋，沒有電線的羈絆，只有一望無際的視覺衝擊，讓旅人有身處天涯海角的感受；佳鵝公路兩側美麗的草原及海岸線景象，一直是遊客到訪墾丁最愛的景點，最近發現兩側水泥護欄都被打掉，要更換為新式的亮面鋼板護欄，憂心美麗自然景致被人工鋼板破壞。

公路總局近年陸續將公路的水泥護欄更新為鋼板護欄，第3區養護工程處楓港工務段為因應台26線旭海路至港口段開放遊覽車車通行，規畫將水泥護欄改為鋼板護欄，地方居民反映遮避海岸自然景觀視線，公路局經內部討論後決定拆除，這次佳鵝公路龍磐草原路段也出現相同的質疑，楓港工務段邀居民和環團人士到現場說明後化解。

楓港工務段表示，龍磐路段護欄改建是因道路兩側的老舊水泥護欄筋裸露，位置是龍磐公園左右兩側各約100公尺，不會從佳樂水到鵝鑾鼻整段增設，改為耐久、美觀且鏤空設計的鋼板護欄，不會影響視覺景觀和野生動物進出。

公路局在佳鵝公路龍磐段拆除水泥護欄，將改裝鋼板護欄，引發「最美自然公路、最醜人工護欄」議論。記者潘欣中／翻攝
公路局在佳鵝公路龍磐段拆除水泥護欄，將改裝鋼板護欄，引發「最美自然公路、最醜人工護欄」議論。記者潘欣中／翻攝

南海 屏東

延伸閱讀

台61線南下路段 聯結車自撞封閉漢寶南下出口

國二男學生墜樓身亡…疑要推開窗戶通風 不慎從護欄翻落

影／老翁半月二度上國道鬧自殺 員警救人被踹了好幾腳

清掃快速路遭撞慘死 頭落高架橋下

相關新聞

岡山中秋籃籗會吸引9千多攤商 中籤率不到3成

高雄岡山會籃籗會（籮筐會）習俗傳承近300年，一年舉辦三次。受新冠肺炎疫情影響，今年首次籃筐會停辦，第二次預計在國曆9月...

恆怡科技在高市買地建廠 誤踩土汙「地雷」投訴無門

恆怡能源科技公司八年前在高市買地建廠，土地卻被檢出含鋅量超標，遭高雄市環保局公告為土壤污染控制場址，以致無法拿到工廠及營...

佳鵝公路改鋼板護欄惹議 公路局：不影響景觀和動物

屏東恆春半島南海岸的優美自然景觀讓人心曠神怡，公路總局原規劃在台26線旭海路段的濱海路側增設鋼板護欄，被地方居民批擋住美...

紙風車368兒童藝術工程 屏東巡演3場 林邊、九如、琉球

疫情解封後，紙風車368兒童藝術工程重啟巡演，9月來到屏東縣巡演3場，5日、6日與9日晚間7時，分別林邊鄉林邊國小、九如...

金門安心旅遊熱 暑假達18萬人次

交通部觀光局今年推出安心補助振興旅遊經濟，為離島帶來大量遊客，金門每天班機搭載率高達8、9成，已彌補小三通陸客缺口。縣觀...

爭取國旅 高雄首推旗津沙雕季

高雄市觀光局新上任的局長周玲妏為爭取更多國旅旅客到高雄來，正盤點全市觀光資源，規畫行銷高雄；中秋節假期前後首推旗津沙雕季...

恆春約聘員工近半 新鎮長陳文弘：全面檢討

屏東縣恆春鎮前鎮長盧玉棟因涉賄被判當選無效舉行補選，補選鎮長當選人陳文弘昨就職，歡迎各界「用力監督」，外界關心鎮公所約聘...

高市輕軌二階 10日起公聽會

爭議不斷的高雄市輕軌二階工程美術館路到大順路段，高市府捷運局副局長劉旺政昨表示，捷運局新方案是不使用美術館路原有路廊，輕...

安心旅遊補助持續中 金門縣府加速審查及撥款流程

中央的安心旅遊補助，為離島帶來大量的旅遊人潮，金門的觀光旅遊也受惠，每天的班機搭載率都高達8、9成。金門縣觀光處表示，單...

非洲豬瘟防疫情不能鬆懈 小琉球豬屍送驗呈陰性

屏東縣動物防疫所1日晚間接獲海巡署南部分署第5岸巡隊通報，在小琉球杉福漁港旁沙灘發現豬屍，採集的檢體送淡水家畜衛生試驗所...

金門辦油汙緊急應變演練 烈日下穿雨衣排演熱爆了

油汙事件時有所聞，金門縣政府今天下午在台灣中油金馬行銷中心舉辦「油汙染緊急應變」演練，是一次結合陸地、溪流及海洋的複合式...

「南國漫讀節」登場 百位文化人帶領閱讀屏東

2020南國漫讀節在屏東縣立總圖書館登場，由屏東縣長潘孟安與《VERSE》雜誌創辦人張鐵志打頭陣，今下午在圖書館1樓大廳...

熱門新聞

擅闖阿里山一葉蘭自然保留區 嘉義林管處查獲6人

基隆節能家電補助來了每電戶最高8千元 9月全線上申請

彰南捷運還沒來 彰化往二林新闢快捷公車先行

Google落腳雲林！將為雲林帶來第一筆歷年最大增值稅收

一棵羅漢松查估44元 東西向快速公路76線19線徵地挨轟

台中石岡熱氣球嘉年華首登場 民眾可搭免費接駁車前往

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。