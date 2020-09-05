佳鵝公路改鋼板護欄惹議 公路局：不影響景觀和動物

屏東恆春半島南海岸的優美自然景觀讓人心曠神怡，公路總局原規劃在台26線旭海路段的濱海路側增設鋼板護欄，被地方居民批擋住美麗海景而拆除，最近有人發現公路局在佳鵝公路龍磐段拆除水泥護欄，將改裝鋼板護欄，再度引發「最美自然公路、最醜人工護欄」議論；公路局表示，更新的護欄高80公分且是鏤空設計，不會影響視覺景觀和野生動物進出。

鵝鑾鼻謝姓居民說， 台26線過了鵝鑾鼻後要到滿州鄉佳樂水，一側為龍磐大草原，一側則為廣闊的太平洋，沒有電線的羈絆，只有一望無際的視覺衝擊，讓旅人有身處天涯海角的感受；佳鵝公路兩側美麗的草原及海岸線景象，一直是遊客到訪墾丁最愛的景點，最近發現兩側水泥護欄都被打掉，要更換為新式的亮面鋼板護欄，憂心美麗自然景致被人工鋼板破壞。

公路總局近年陸續將公路的水泥護欄更新為鋼板護欄，第3區養護工程處楓港工務段為因應台26線旭海路至港口段開放遊覽車車通行，規畫將水泥護欄改為鋼板護欄，地方居民反映遮避海岸自然景觀視線，公路局經內部討論後決定拆除，這次佳鵝公路龍磐草原路段也出現相同的質疑，楓港工務段邀居民和環團人士到現場說明後化解。