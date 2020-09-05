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地上權建案轉熱 建商送百萬Audi名車供抽獎拚完售

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
位在高雄市中心區的地上權建案「河堤世界」，銷售不到一年即去化83%，代銷業與Audi汽車跨界聯手，送百萬名車拚年底完銷。記者王昭月／攝影
位在高雄市中心區的地上權建案「河堤世界」，銷售不到一年即去化83%，代銷業與Audi汽車跨界聯手，送百萬名車拚年底完銷。記者王昭月／攝影

土地、營建成本飆漲，帶動房價，近來高雄首購換屋都漸往近郊衛星市鎮選房，房價也將站上2字頭。不過市區內一些地上權建案因房價仍是1字頭，交易轉趨熱絡，像位在三民區的「河堤世界」，不到一年608戶就賣得只剩100戶，代銷業者趁勢與奧迪Audi汽車合作，祭出價值131萬的名車供住戶抽獎，加大銷售衝刺力道。

上揚國際建築團隊業四處總經理施棟瀝表示，近年來民眾對於地上權住宅建案接受度提升，這類建案售價約是一般產品售價的5至6成，只要本身地段佳，產品優，通常去化得很快。

他表示，像高雄五甲福誠段的地上權，每坪還能飆出22.12萬高價。位在三民區的「河堤世界」，總銷45億元，銷售約9個月，賣掉83%，買家主要看準地上權期限長達70年，且是市中心絕版一字頭價格，每坪才18.5萬起，自然青睞。

施棟瀝說，這批建案規劃2到3房，因周遭醫療、教育、交通運輸等條件俱全，抗跌增值潛力也高。

專案人員潘本昊表示，「河堤世界」剩下100戶，預計今年底即完銷，因此加大衝刺力道，9月起住戶可周周抽萬元家電，總計將送出價值300萬，另也與Audi汽車跨界聯手，提供一台價值131萬的Audi A1名車供抽獎。

地上權 Audi 奧迪

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