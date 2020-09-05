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紙風車368兒童藝術工程 屏東巡演3場 林邊、九如、琉球

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
紙風車368兒童藝術工程重啟巡演，9月來到屏東縣巡演3場，5日、6日與9日晚間7時，分別林邊鄉林邊國小、九如鄉九如休閒運動公園與琉球鄉的全德國小演出。圖／紙風車劇團提供
紙風車368兒童藝術工程重啟巡演，9月來到屏東縣巡演3場，5日、6日與9日晚間7時，分別林邊鄉林邊國小、九如鄉九如休閒運動公園與琉球鄉的全德國小演出。圖／紙風車劇團提供

疫情解封後，紙風車368兒童藝術工程重啟巡演，9月來到屏東縣巡演3場，5日、6日與9日晚間7時，分別林邊鄉林邊國小、九如鄉九如休閒運動公園與琉球鄉的全德國小演出。

《紙風車的魔法書》由紙風車劇團自創「巫婆」品牌，建構屬於兒童的全新魔法世界，帶領兒童進入巫婆的生活和互動，將不同的劇場手法與藝術形式發揮無限想像。

《紙風車的魔法書》9月5日在林邊國小、9月6日在九如休閒運動公園、9月9日在琉球全德國小精彩上場。屏東縣林邊國小的演出由「嘉銘企業有限公司」所贊助，希望讓表演走進鄉鎮、深入社區，讓各地的孩子都能有機會能欣賞到國家級的戲劇表演。

九如鄉休閒運動公園的演出，也是九如國小校友及全台灣各地人士的捐款的心意。琉球鄉演出更透過贊助者柯小姐及各界熱心人士的贊助，睽違12年再次踏上離島表演，希望將藝術帶進鄉鎮、深入社區，拓展孩子在藝術的新視野。

為讓屏東縣的大小朋友能體會藝術表演的驚奇與美好，又能不受疫情影響，紙風車邀請大家戴上口罩來看戲，9月5日晚上7時在屏東林邊國小、9月6日晚上7時在屏東九如休閒運動公園、9月9日晚上7時在屏東琉球全德國小，為孩子童年留下一個美好回憶。

紙風車368兒童藝術工程重啟巡演，9月來到屏東縣巡演3場，5日、6日與9日晚間7時，分別林邊鄉林邊國小、九如鄉九如休閒運動公園與琉球鄉的全德國小演出。圖／紙風車劇團提供
紙風車368兒童藝術工程重啟巡演，9月來到屏東縣巡演3場，5日、6日與9日晚間7時，分別林邊鄉林邊國小、九如鄉九如休閒運動公園與琉球鄉的全德國小演出。圖／紙風車劇團提供
紙風車368兒童藝術工程重啟巡演，9月來到屏東縣巡演3場，5日、6日與9日晚間7時，分別林邊鄉林邊國小、九如鄉九如休閒運動公園與琉球鄉的全德國小演出。圖／紙風車劇團提供
紙風車368兒童藝術工程重啟巡演，9月來到屏東縣巡演3場，5日、6日與9日晚間7時，分別林邊鄉林邊國小、九如鄉九如休閒運動公園與琉球鄉的全德國小演出。圖／紙風車劇團提供
紙風車368兒童藝術工程重啟巡演，9月來到屏東縣巡演3場，5日、6日與9日晚間7時，分別林邊鄉林邊國小、九如鄉九如休閒運動公園與琉球鄉的全德國小演出。圖／紙風車劇團提供
紙風車368兒童藝術工程重啟巡演，9月來到屏東縣巡演3場，5日、6日與9日晚間7時，分別林邊鄉林邊國小、九如鄉九如休閒運動公園與琉球鄉的全德國小演出。圖／紙風車劇團提供

屏東縣 紙風車 琉球

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