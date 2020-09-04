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安心旅遊補助持續中 金門縣府加速審查及撥款流程
中央的安心旅遊補助，為離島帶來大量的旅遊人潮，金門的觀光旅遊也受惠，每天的班機搭載率都高達8、9成。金門縣觀光處表示，單單7、8兩個月共來了約18萬人次遊客，平均每天有3千人次，安心旅遊住宿優惠活動預計至10月31日截止，歡迎民眾抓緊時機，來金門玩。
金門觀光處處長丁健剛表示，這個夏天，金門雖然少了陸客，但據統計，暑假前五日(7月15日至19日)，已吸引1萬8243人次來金旅遊，相較於去年暑假前五日，已追上去年有陸客的狀況，挾著國內旅遊風潮，讓金門觀光市場維持旅遊熱度。
根據統計，目前業者已於系統登錄申請6萬多間房補助，縣府除加派人力審查及核對申請資料外，也訂定申辦流程規範，期盼藉此加速撥款進度，讓業者可儘快領到補助款項。
觀光處表示，自活動開始至今已受理500多件申請案，受理過程中發現多數業者仍不太了解申辦流程，常因旅客登錄資料與證件不符、上傳證件不清晰或金額登錄錯誤等問題而影響補助核撥，觀光處特地於每月第一個星期五設置輔導櫃檯，透過專人一對一進行協助。
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