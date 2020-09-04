金門辦油汙緊急應變演練 烈日下穿雨衣排演熱爆了

金門辦油汙緊急應變演練 烈日下穿雨衣排演熱爆了
油汙事件時有所聞，金門縣政府今天下午在台灣中油金馬行銷中心舉辦「油汙染緊急應變」演練，是一次結合陸地、溪流及海洋的複合式油汙染應變演練。參加人員在30幾度的高溫下，身著雨衣，認真排演，每個人幾乎都汗流浹背，相當辛苦。
此次的演練在下午2點半舉行，由縣府秘書長陳朝金主持，海保署專門委員李筱霞及台灣中油高雄營業處副處長劉天賜等人都到場全程參與。
今天的演練假設狀況為，金馬行銷中心廠區內油汙外洩致白龍溪，且恐擴大成海洋油汙染事件，相關單位立即啟動通報、廠內緊急應變、白龍溪油汙染攔截與回收及環境監控等應變處理。
陳朝金指出，演練目的就是讓油汙染應變單位，將平時備有的應變能量，以跨單位整合方式轉換為實際操作，並透過操演強化各應變單位對於油污染事件的「預防」、「通報」、「應變」及「善後復原」等應變意識，強化政府機關與相關應變單位處置判斷與聯合應變能力，並透過應變單位的相互支援，讓事件發生時，使環境汙染及災害降到最低。
李筱霞則是全程看的很細，直言大家都表現的很好，但是在鞋子的防護沒注意到，未穿戴鞋套，可能採到油汙後，會將油從熱區帶到冷區，算是百密一疏，提醒大家要多注意。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言