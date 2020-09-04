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「南國漫讀節」登場 百位文化人帶領閱讀屏東

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
2020南國漫讀節在屏東縣立總圖書館登場，由屏東縣長潘孟安與《VERSE》雜誌創辦人張鐵志打頭陣，今下午在圖書館1樓大廳開幕對談，為南國漫讀節開啟序幕。圖／屏東縣政府提供
2020南國漫讀節在屏東縣立總圖書館登場，由屏東縣長潘孟安與《VERSE》雜誌創辦人張鐵志打頭陣，今下午在圖書館1樓大廳開幕對談，為南國漫讀節開啟序幕。圖／屏東縣政府提供

2020南國漫讀節屏東縣立總圖書館登場，由屏東縣長潘孟安與《VERSE》雜誌創辦人張鐵志打頭陣，今下午在圖書館1樓大廳開幕對談，以「屏東對台灣的意義，與台灣對世界的意義」為題，為南國漫讀節開啟序幕。

屏東縣總圖新落成，今年南國漫讀節以「屏東是一本大書，我們向土地學習」為主軸擴大辦理，9月4日至11月1日為期兩個月，期望與讀者共同認識，知識與思想的啟蒙不只是來自書本，也是我們所在的「地方」。

首場南國漫讀節講座，屏東縣長潘孟安及知名文化人張鐵志對談，由青鳥文化制作執行長蔡瑞珊擔任主持人，潘孟安分享從公部門所見，來自土地與家鄉最深刻的驕傲，「屏東是一本大書，永遠都讀不完！」。

潘孟安說，屏東就像台灣社會的縮影，在大航海時代扮演重要地位，是台灣第一個國際涉外事物的重要基地，從高山到海邊，遍佈文化、美食跟農漁。

潘孟安說，沒來過屏東，不要說你來過台灣。屏東是台灣的縮影，來屏東才真正看到台灣的元素，也因為這樣的動機跟理念，想開創屏東的光榮感，打造屏東品牌，讓台灣與全世界重新認識國境之南。

張鐵志分享自身將台灣文化推廣至國外的經驗，體認到最在地也是最國際。兩人因此深信來自台灣本土，最真實的文化內容才是最有力度，最能展現台灣能量的軟實力。

文化處表示，今年漫讀節推出五大亮點，五感體驗規畫，霧台鄉AKAME餐廳主廚彭天恩Alex，帶領兼具作家與廚師身份的詹宏志從「南國宣一宴」展開，探訪本地新鮮食材，以文學入菜，透過味蕾品嚐屏東的風土人文。

跨界講座則邀請了上百位台灣重量級文化人士蔣勳、李清志、葉怡蘭、王騰崇等多人蒞臨演講。相關資訊可至南國漫讀節，查詢及報名。

2020南國漫讀節在屏東縣立總圖書館登場，由屏東縣長潘孟安與《VERSE》雜誌創辦人張鐵志打頭陣，今下午在圖書館1樓大廳開幕對談，為南國漫讀節開啟序幕。圖／屏東縣政府提供
2020南國漫讀節在屏東縣立總圖書館登場，由屏東縣長潘孟安與《VERSE》雜誌創辦人張鐵志打頭陣，今下午在圖書館1樓大廳開幕對談，為南國漫讀節開啟序幕。圖／屏東縣政府提供
2020南國漫讀節在屏東縣立總圖書館登場，由屏東縣長潘孟安與《VERSE》雜誌創辦人張鐵志打頭陣，今下午在圖書館1樓大廳開幕對談，為南國漫讀節開啟序幕。圖／屏東縣政府提供
2020南國漫讀節在屏東縣立總圖書館登場，由屏東縣長潘孟安與《VERSE》雜誌創辦人張鐵志打頭陣，今下午在圖書館1樓大廳開幕對談，為南國漫讀節開啟序幕。圖／屏東縣政府提供

屏東縣 潘孟安 南國漫讀節

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