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高雄再有一所校園砍樹建光電風雨球場 護樹團體發怒吼

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
「高雄愛樹人」團體再批中山國中光電風雨球場工程，粗暴砍樹。圖／「高雄愛樹人」提供
「高雄愛樹人」團體再批中山國中光電風雨球場工程，粗暴砍樹。圖／「高雄愛樹人」提供

校園興建太陽能光電風雨球場，最近屢爆出砍樹種電爭議，高雄市護樹團體「高雄。愛樹人」今再痛批小港區中山國中為建太陽能光電風雨球場，將30棵大樹斷頭修建，籲市府應儘速成立「樹木保委員會」審核，別讓光電建設成為「樹木殺手」。

校園光電是中央能源局的能源政策一環，由光電業者出錢蓋，能源局提供高達6%以上的費率補助，學校不必出錢，最近國內不少學校陸續藉此機制，增建光電風雨球場。

但「高雄。愛樹人」護樹團體發現，光電球場興建過程政府因不必出資，缺乏監督機制，結果光電業者用最簡陋的鋼骨設施、將發電面積極大化，幾乎完全不顧校園樹木與生態，毫無校園美學可言。

團長莊傑任即批評，小港區中山國中為建太陽能光電風雨球場，任由廠商將30棵樹齡2至30年的大樹斷頭修剪，其中包含10棵樟樹與多棵印度橡膠，公然違反高雄市植栽修剪作業規範，且光電板亦會影響樹木日照權，未來這些樹木邁向死亡幾可預期，目前高雄市共有七所學校正在建置光電風雨球場。

中山國中表示，學校由於光電發電系統工程需要，申請樹木修剪，有請廠商依「高雄市植栽修剪作業規範」、「高雄市植栽移植（除）作業規範」及「高雄市政府教育局暨所屬學校辦理樹木修剪流程」進行修剪。其中幾棵橡膠樹部份修整不當，學校會請專家學者評估，再行維護。目前已與廠商訂定維護期程與製作維護紀錄表，做為追蹤回報依據。

高雄市教育局針對此案，已要求學校立即停止施作，且要求施作廠商負責後續樹木保育事宜。高雄夏日高溫且日照長，裝設球場型光電設施主要提高學生戶外運動的意願，也增加綠能學校設置比率，不過未來會輔導學校兼顧設置光電球場及校園綠化的要求。

高雄市 教育局

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