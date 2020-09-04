恆春代理鎮長驚約聘員工近半 新科鎮長：全面檢討人事

前屏東縣恆春鎮長盧玉棟因涉賄被判當選無效改選，代理鎮長許重慶到任後驚訝鎮公所約聘人員高達120人，觀察是選舉人情包袱造成；補選鎮長當選人陳文弘今天就職致詞時要各界「用力的監督」，對外界關心約聘員工比例過高，他強調會全面檢討人事，以適才適所為原則，另對恆春豎孤棚每年賽事常引發不公平爭議，表示會虛心改進，讓恆春引以為傲的民俗盛事永續傳承。

恆春鎮長補選上月22日舉行投開票，以4816票當選的民進黨籍縣議員陳文弘今天上午就職，致詞時簡短地感謝鎮民支持與疼愛，要求各界「用力的監督」；在選舉時以「熱情、豪爽、阿莎力」突顯個人風格的陳文弘，同時宣布由前恆春鎮代會主席洪國榮接任主任秘書，課室主管不更動，強調持續向縣府爭取資源建設恆春，就任後開始落實選舉的各項承諾。

代理95天鎮長的前九如鄉長許重慶，到任後驚訝恆春鎮公所約聘人員高達120人，約占編制員工近半，17里里幹事更少有公務員資格，感嘆文官任用制度未落實，觀察是選舉時的人情包袱造成；陳文弘就職後，外界憂心前朝進用的約聘人員會因改朝換代「大搬風」，不僅人心浮動，一旦依勞基法大量解職，公所還要支付數百萬元遣散費；陳文弘表示會了解後檢討，不會有酬庸式人事安插。