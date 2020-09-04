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圓宗長老84 歲壽宴 吳敦義、陳其邁分頭祝壽零互動
今天是高雄市日月禪寺圓宗長老84歲生日，日月禪寺舉辦壽宴慶賀，前總統吳敦義與高雄市長陳其邁一前一後來祝壽，兩人各自在不同餐室用餐，過程零互動。吳敦義說，過去擔任高雄市長期間，受到大師愛護與扶持，內心感念不已，專程來祝壽，並以「圓融慈悲、宗師風範」八字總結大師貢獻。
圓宗長老在田寮區開創日月禪寺，過去曾擔任中國佛教會理事長，不分藍綠都有好交情。前副總統吳敦義每年都會到高雄祝壽，今年也不例外，今天中午，吳敦義偕同夫人蔡令怡，以及行政院前南服中心副執行長林清強等人到高雄祝壽。
吳敦義抵達後不久，高雄市長陳其邁、立委邱議瑩與高市府民政局長閻青智等人也帶著禮物來祝壽。吳、陳兩人在不同餐室用餐，並無互動。
吳敦義說，他在民國79年擔任高雄市長，至今30年，高雄8年受到大師愛護與扶持，他個人受益良多，所以幾十年來非常感念圓宗長老，圓宗長老是佛教界眾望所歸的領導人，特別來敬祝大師生日快樂。
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