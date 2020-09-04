澎湖蝦蟹最肥美季節 秋冬品嚐最佳時機

時序入秋，蝦蟹正肥，現在到澎湖觀光旅遊，品嚐蝦蟹正是最鮮美的時候。

澎湖縣政府「蟹逅澎湖金蝦趴」活動，縣長賴峰偉今天化身蝦蟹主廚，與網紅名廚佛瑞特一起秀蝦蟹廚藝料理，品嚐季節最夯的蝦蟹海味宴。

澎湖縣長賴峰偉表示，澎湖的海鮮，食材豐富，最重要就是「鮮美」，蝦蟹只是海洋中的食材之一，目前進入秋冬季，是最為肥美的時候，品嚐蝦蟹正是最對的時候。

賴峰偉說，澎湖的漁獲量在他首次擔任縣長時，年產值是17億元，2任屆滿卸任後是49億元，現在又回復以往的17億元。除了籲請漁民要有保育觀念外，縣府在漁業資源永續利用上，加強魚蝦蟹貝類等復育與放流，以充裕海洋漁業資源。

澎湖縣政府農漁局表示，「蟹逅澎湖金蝦趴」活動，即日起至10月26日推出有「蝦蟹海味宴」、「蝦蟹海味輕旅行」、「最強蝦蟹料理王」等3大系列主軸外，秋冬時節，在地各家特色餐廳和飯店，推出各具特色的蝦蟹料理，國人可好好大啖新鮮肥美的蝦蟹外，還安排蝦蟹復育體驗，同步辦理蝦蟹料理票選等，有機會獲得大獎。