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疫情解封後重啟巡演 紙風車9月屏東共3場

中央社 / 屏東縣4日電

疫情解封後重啟巡演的「紙風車368兒童藝術工程」，9月前進屏東縣，5日、6日及9日晚上7時分別於林邊鄉、九如鄉及琉球鄉演出，其中琉球鄉是紙風車睽違12年再踏上離島的表演。

3鄉的演出地點分別是林邊國小、九如休閒運動公園及琉球鄉全德國小。

「紙風車」表示，開場演出的戲碼是「紙風車的魔法書」，由紙風車劇團自創「巫婆」品牌，建構屬於兒童的全新魔法世界，帶領兒童進入巫婆的生活和互動，將不同的劇場手法與藝術形式發揮無限想像。

接著是「兵馬俑狂想曲」帶大家看見身為歷史古蹟的兵馬俑也有濃濃的思鄉情緒；再來是小朋友最喜歡的「動物運動大賽」，台灣黑熊、雲豹、台灣土狗、長頸鹿、河馬等動物玩偶都會上場；接著是「招財貓的故事」，最後是「神奇黑光劇」。

「紙風車」指出，屏東縣林邊國小的演出由嘉銘企業有限公司贊助，希望讓孩子都有機會欣賞到國家級的戲劇表演；九如鄉休閒運動公園的演出是九如國小校友及全台灣各地人士的捐款心意；琉球鄉演出由各界熱心人士贊助，是紙風車睽違12年再次踏上離島小琉球的表演。

紙風車 小琉球 屏東縣

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