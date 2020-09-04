疫情解封後重啟巡演 紙風車9月屏東共3場
疫情解封後重啟巡演的「紙風車368兒童藝術工程」，9月前進屏東縣，5日、6日及9日晚上7時分別於林邊鄉、九如鄉及琉球鄉演出，其中琉球鄉是紙風車睽違12年再踏上離島的表演。
3鄉的演出地點分別是林邊國小、九如休閒運動公園及琉球鄉全德國小。
「紙風車」表示，開場演出的戲碼是「紙風車的魔法書」，由紙風車劇團自創「巫婆」品牌，建構屬於兒童的全新魔法世界，帶領兒童進入巫婆的生活和互動，將不同的劇場手法與藝術形式發揮無限想像。
接著是「兵馬俑狂想曲」帶大家看見身為歷史古蹟的兵馬俑也有濃濃的思鄉情緒；再來是小朋友最喜歡的「動物運動大賽」，台灣黑熊、雲豹、台灣土狗、長頸鹿、河馬等動物玩偶都會上場；接著是「招財貓的故事」，最後是「神奇黑光劇」。
「紙風車」指出，屏東縣林邊國小的演出由嘉銘企業有限公司贊助，希望讓孩子都有機會欣賞到國家級的戲劇表演；九如鄉休閒運動公園的演出是九如國小校友及全台灣各地人士的捐款心意；琉球鄉演出由各界熱心人士贊助，是紙風車睽違12年再次踏上離島小琉球的表演。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言