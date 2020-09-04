屏東古華國小節電冠軍 校長：關燈加改用節能標章電器

台電今年首度以「校園節電績優地圖」大數據調查，從108年各縣市國中小學「節電率」最高的行政區(鄉鎮市)中，選出「節電量」最高的國中小學給予獎勵，屏東縣由春日鄉古華國小以131%節電率拿下全縣校園節電冠軍，獲每度0.6元獎勵；台電屏東區處處長張簡宗瑜今天到古華國小致贈獎座，希望節電成為引以為傲的生活方式和態度。

原民鄉的古華國小學生不到40人，校長林季福說，「隨手關閉電源」是基本功，把能源教育融入學校教學課程，教導學生從日常生活開始養成良好用電習慣，並落實在日常生活成為習慣；另外，校園內全面汰換LED燈具、逐步將舊有設備汰換成節能標章電器，硬體的改善更使節電成果展現事半功倍。

張簡宗瑜呼籲民眾踴躍參加台電節電獎勵活動，節能還能省荷包，今年12月14日前(含)只要民眾於台電網站登錄電號或地址並實際節電，用電較去年同期節電1度以上，即可獲得每期電費至少84元的獎勵金，節電獎勵無上限，詳情可參考台電官網，完成登錄用戶免再登錄。

台電表示，今年推出一連串節電活動，7月舉辦42場小小台電營，自8月25日至9月13日為期20天，針對年輕族群推出節電密室逃脫遊戲；另10月有節電音樂趴及放風箏活動，11月也將搭配台電秘境推出路跑活動，歡迎大小朋友一起關掉電燈，走出戶外擁抱自然。