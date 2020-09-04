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高雄輕軌二階已完工段明年可望通車 爭議路段將再溝通

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員黃柏霖（左）和陳麗娜今天舉辦輕軌二階興建的公聽會，了解市府對輕軌二階的態度與相關進度。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員黃柏霖（左）和陳麗娜今天舉辦輕軌二階興建的公聽會，了解市府對輕軌二階的態度與相關進度。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議員黃柏霖、陳麗娜、陳麗珍今天舉辦「高雄輕軌二階興建」公聽會，捷運局副局長劉旺政表示，如按原計畫施工，美術館到大順路段需要工期至少900天，但目前還要開5場公聽會再傾聽民意後修正，至於已完工的輕軌二階西線和東線，今年底將辦初履勘，可能明年上半年可以通車，而且輕軌二階會和一般車輛一樣停紅燈，這與輕軌一階優先行駛的方式不同。

與會的國立高雄科技大學教授黃忠發建議捷運局，不妨把美術館路段、大順路段興建輕軌二階之後可能的交通樣貌、對居民、交通動線的影響製成短影片，讓居民了解未來實際情況，另明白告知居民施工期間會有多長的交通黑暗期、替代方案為何，或有助輕軌二階的進行。黃柏霖相當贊同黃忠發的建議。

公聽會中，高雄市府研考會前主委李銘義以學者身分參加，他強調，前市長韓國瑜主政時，二階輕軌並沒有停建，鐵路地下化之後馬卡道路綠園道路線，是鐵路局延遲400天交付土地給高雄市，才使得輕軌工程延宕。

對於爭議的二階輕軌美術館路到大順路，捷運局今天向議員表示，有一個新的方案，即不用美術館路原有的路廊，輕軌路廊向北移到美術館園區，大順路段會「以車站就樹」，不移樹，車站建在路口，本月10日開始舉辦的5場公聽會中，會向市民說明，並聽取民意。

關於大順路沿線如果取消多數路邊停車格，交通局擬規畫路外停車空間，交通局人員今天表示初查這個區域的公有、民有路外停車場，在停車需求尖峰時間仍可空出1000個停車位；不過，交通局坦承還沒有就未來可能的停車需求做進一步的評估。

黃柏霖說，市府要儘快做決定，如果要建，就要排除萬難儘快興建，如果不續建，就喊停，不要再延下去了。

捷運局表示，今年底，已完工輕軌二階西線，從哈瑪星站到興隆路站、東線從崗山仔站到凱旋路南公園站， 將報請交通部初履勘，明年上半年有機會通車。

高雄市議員陳麗珍（前左）、黃柏霖（前中）和陳麗娜今天舉辦輕軌二階興建的公聽會，了解市府對輕軌二階的態度與相關進度。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員陳麗珍（前左）、黃柏霖（前中）和陳麗娜今天舉辦輕軌二階興建的公聽會，了解市府對輕軌二階的態度與相關進度。記者楊濡嘉／攝影

高雄輕軌 美術館 捷運

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