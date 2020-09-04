傳興達港疏浚土方將作黃金海岸養灘 議員憂有油汙風險

台南黃金海岸線變遷呈現「北淤南侵」，北段由水利署第六河川局負責養灘計畫，近年已見成效，今年預計再挖土填補黃金船屋段；不過，經濟部能源局擬將高雄興達港的疏浚土方作為黃金海岸南段養灘的土，引起地方反彈，民進黨台南市議員呂維胤表示，興達港屬第二類漁港，土方恐有油汙汙染風險，拿來養灘恐影響海岸環境，損及未來發展。

第六河川局表示，針對能源局擬將茄萣清淤土方挪到黃金海岸的黃金船屋到二仁溪口段養灘，目前只是構想階段，能源局會重視地方權益以及公民討論，將地方意見納入評估考量，會與地方民意充分溝通。

呂維胤指出，黃金海岸受海埔地開發及安平商港擴建等影響，該區域海岸長期呈北側淤積、南側侵蝕的突堤效應，為解決沙灘侵蝕問題，第六河川局從101年開始進行「台南市灣裡海堤環境營造工程」，進行船屋外側突堤施作並取鯤鯓的土方來人工養灘，目前已有初步成效。如今卻傳聞經濟部能源局未來擬改用興達港的疏浚土方來進行後續養灘，恐抹煞黃金海岸近年來環境營造的努力。

呂維胤認為，採興達港的土方來養灘有3大疑慮，興達港為第二類漁港，該港土方恐有油汙汙染的問題，過去興達港的土方要規畫作為茄萣海岸的養灘工程，遭茄萣居民強烈反對後，才挪用到黃金海岸養灘計畫，難道台南市南區是二等公民？灣裡、鯤鯓和喜樹的多數居民都倚賴養殖漁業維生，若使用有含油汙疑慮的土方養灘，恐影響黃金海岸周遭的環境和漁民養殖生計，後果不堪設想。