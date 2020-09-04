金門縣府內南洋杉中空腐朽 超前部署明天砍了
米克拉颱風在上月11日直撲金門，超強的陣風造成縣長室前停車場一株樹齡約20餘年的南洋杉樹斷裂倒塌，當場把停在底下的一輛自用車壓毀，所幸無人員傷亡。金門縣政府行政處今天表示，已全面進行府內樹木的檢測與盤點，發現有3株南洋杉可能有潛在的危機，將於近日進行伐除。
金門縣政府表示，為避免樹木健康狀態不佳造成吹折倒塌，行政處於日前會同金門縣林務所委託之行政院農業委員會林業試驗所以專案之非破壞性檢測縣府內之南洋杉，發現位於縣府中棟大樓旁及東南側停車場共3株南洋杉的中空腐朽率分別為50%、52%及60%，經研究團隊評估建議應予伐除，以免肇生人員傷亡及財產損失情況。
縣府表示，將於明天委請金門縣林務所辦理3株樹木的預防性伐除，提醒民眾在管制期間，不要在附近停放車輛，行經該範圍時配合工作人員指揮，以確保施工安全。
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