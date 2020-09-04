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高雄加強防疫 市民上醫院、搭公車捷運不戴口罩將受罰

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今早主持防疫會議，考慮對上醫院或搭公車不戴口罩的民眾開罰。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今早主持防疫會議，考慮對上醫院或搭公車不戴口罩的民眾開罰。記者王昭月／攝影

高雄市長陳其邁今早召開防疫應變會議，針對市內八大場域戴口罩的規範進行討論，會後衛生局長黃志中表示，準備針對醫院、長照機構及大眾運輸不戴口罩的乘客開罰。

黃志中會後表示，過去中央即對八大場域戴口罩訂立規範，但沒有罰則，不過上周中央已授權地方自行規範，衛生局研商後，今天在防疫會議已向市長提出報告，初步決定針對第一類、第二類場域，未戴口罩的民眾進行裁罰，其他部分就採取輔導改善。

他說，第一類場域指的是醫療院所；社區及自住型的長照機構，第二類則是大眾運輸交通工具，至於夜市等場域，風險相對低，會輔導大家盡量戴上口罩。研議出的規畫經市長裁示後，會報請中央核定，確利的實施日期，要等中央核定，罰額在3千到1萬5千元間。

黃志中表示，八大場域戴口罩的規範，中央已授權地方，現在各縣市都在訂定裁罰標準，高雄市目前雖然沒有社區感染風險，但民眾搭乘捷運等大眾交通工具不戴口罩，仍是會引發其他人疑慮。

高雄市政府今早在防疫會議研商八大場域戴口罩規範，考慮對上醫院或搭公車不戴口罩的民眾開罰。記者王昭月／攝影
高雄市政府今早在防疫會議研商八大場域戴口罩規範，考慮對上醫院或搭公車不戴口罩的民眾開罰。記者王昭月／攝影

口罩 衛生局 長照

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