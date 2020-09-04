聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄加強防疫 市民上醫院、搭公車捷運不戴口罩將受罰
高雄市長陳其邁今早召開防疫應變會議，針對市內八大場域戴口罩的規範進行討論，會後衛生局長黃志中表示，準備針對醫院、長照機構及大眾運輸不戴口罩的乘客開罰。
黃志中會後表示，過去中央即對八大場域戴口罩訂立規範，但沒有罰則，不過上周中央已授權地方自行規範，衛生局研商後，今天在防疫會議已向市長提出報告，初步決定針對第一類、第二類場域，未戴口罩的民眾進行裁罰，其他部分就採取輔導改善。
他說，第一類場域指的是醫療院所；社區及自住型的長照機構，第二類則是大眾運輸交通工具，至於夜市等場域，風險相對低，會輔導大家盡量戴上口罩。研議出的規畫經市長裁示後，會報請中央核定，確利的實施日期，要等中央核定，罰額在3千到1萬5千元間。
黃志中表示，八大場域戴口罩的規範，中央已授權地方，現在各縣市都在訂定裁罰標準，高雄市目前雖然沒有社區感染風險，但民眾搭乘捷運等大眾交通工具不戴口罩，仍是會引發其他人疑慮。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言