年底前節電獎勵多 屏東縣補助開跑

屏東縣政府今天公布，109年度設備汰換補助計畫將於9月7日開放申請，老舊冰箱和冷氣換成1、2能效產品，可獲3000元補助；台電也表示，上網登錄，只要節電1度，就可獲補助。

縣府表示，汰舊換新總補助經費新台幣1300萬元，每台最高可獲得補助新台幣3000元，民眾將家中老舊冷氣及冰箱汰換成1、2級能效產品，只要今年發票都可認列，並檢附廢四機回收聯單，以及相關應備文件，即可提出申請。

縣府表示，除了縣府補助外，還可以搭配國稅局減徵貨物稅最高退稅補助2000元，詳情請至屏東縣城鄉處網站查詢。

縣府表示，近年屏東縣節電成績亮麗，屢獲各界支持與肯定，例如108年獲頒「永續家園銀級認證」、「縣市節電激勵競賽銅獎」，以及「節電成效獎」，這次補助預計又會再節約每年350萬度電，每年減少二氧化碳排放量約1781.5噸，相當於1000個家庭的全年用電歸零。

台電屏東區處也表示，12月14日前（含）只要民眾於台電網站登錄電號或地址並實際節電，用電較去年同期節電1度以上，即可獲得每期電費至少84元的獎勵金，節電獎勵無上限，詳情可參考台電官網。

台電今年首度以「校園節電績優地圖」大數據調查國中小節電率，屏東春日鄉古華國小去年節電率高達131%，奪得屏東縣國中小校園節電冠軍。

古華國小校長林季福指出，「隨手關閉電源」是基本功，把能源教育融入學校教學課程，教導學生從日常生活開始養成良好用電習慣；另外校園內全面汰換LED燈具、逐步將舊有設備汰換成節能標章電器，硬體的改善更使節電成果展現事半功倍，「節電，做就對了！」