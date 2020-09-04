傳高雄口罩國家隊未按徵用量上繳！陳其邁要查清楚

新北市爆出口罩廠混裝大陸產品，高雄市一名電台記者今天將買來的口罩仔細查看，發現是加利科技出品，不知是否為大陸制口罩。高雄長陳其邁今早召開防疫會議後表示，目前高市實名制藥局尚未查獲任何混充口罩情形，至於傳聞一家位在高雄的口罩國家隊工廠疑未按徵收的用量上繳，會查察清楚。

陳其邁表示，昨天至今日他請衛生局清查五十五家藥局，架上口罩標示有無符合產地，等級是否確為醫療用，有無標示清楚，目前都還符合規定。

他說，廠商加入口罩國家隊還是要以全民的利益與健康做為考量，現在發生這種「貍貓換太子」的行為，治安機關一定要強力查察，「讓口罩國家隊的品質出現這些漏洞，非常不應該」。

有關加利科技聲稱是因六月起政府徵收量上升才導致取大陸口罩混充，並指將退出口罩國家隊，陳其邁對此表示，「我對他的談話非常不以為然」，治安機關一定要強力查察，假如有這種標示不實，為造品牌，危及國民健康，治安機關要強力偵辦。

高雄市衛生局長黃志中說，目前全市有三十七家的口罩進口商，十家口罩製造工廠，關於有位在高雄的國家隊口罩工廠疑未按徵用量上繳，這部分訊息我們也是剛剛才知道。

黃說，針對民眾所有的疑慮，當然都要澄清，若有違反規定的，也一定處置，對於那種有欺瞞、欺騙、混裝那些東西，也絕對不容。

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