快訊

新竹人無奈喝洗屍水？竹東殯葬廢水遭疑排向頭前溪

加利指工業防護率99％比醫95％好 藥師：別被百分比騙

傳高雄口罩國家隊未按徵用量上繳！陳其邁要查清楚

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄一名記者拿到加利科技出品的口罩，不知是否大陸混充品。記者王昭月／攝影
高雄一名記者拿到加利科技出品的口罩，不知是否大陸混充品。記者王昭月／攝影

新北市爆出口罩廠混裝大陸產品，高雄市一名電台記者今天將買來的口罩仔細查看，發現是加利科技出品，不知是否為大陸制口罩。高雄長陳其邁今早召開防疫會議後表示，目前高市實名制藥局尚未查獲任何混充口罩情形，至於傳聞一家位在高雄的口罩國家隊工廠疑未按徵收的用量上繳，會查察清楚。

陳其邁表示，昨天至今日他請衛生局清查五十五家藥局，架上口罩標示有無符合產地，等級是否確為醫療用，有無標示清楚，目前都還符合規定。

他說，廠商加入口罩國家隊還是要以全民的利益與健康做為考量，現在發生這種「貍貓換太子」的行為，治安機關一定要強力查察，「讓口罩國家隊的品質出現這些漏洞，非常不應該」。

有關加利科技聲稱是因六月起政府徵收量上升才導致取大陸口罩混充，並指將退出口罩國家隊，陳其邁對此表示，「我對他的談話非常不以為然」，治安機關一定要強力查察，假如有這種標示不實，為造品牌，危及國民健康，治安機關要強力偵辦。

高雄市衛生局長黃志中說，目前全市有三十七家的口罩進口商，十家口罩製造工廠，關於有位在高雄的國家隊口罩工廠疑未按徵用量上繳，這部分訊息我們也是剛剛才知道。

黃說，針對民眾所有的疑慮，當然都要澄清，若有違反規定的，也一定處置，對於那種有欺瞞、欺騙、混裝那些東西，也絕對不容。

口罩 衛生局 陳其邁

延伸閱讀

警方破少女略誘案 陳其邁頒獎盼：協尋要即刻行動

陳其邁第一次以高市長身分出席行政院會 力爭南北平衡

華航飛機塗裝重設計 蘇貞昌近期將聽取報告

尋回失蹤少女 陳其邁派高雄警方北上查辦

相關新聞

27天的寄養愛 他記憶22年 屏東家扶暖心促相見

30歲林哲緯日前走到屏東家扶中心告訴社工「我想找曾經照顧過我的家庭」，屏東家扶中心了解後，原來哲緯在1998年6月時接受...

山域搜救遇上4隻黑熊覓食 搜救人員：感覺像中樂透

高雄藤枝山區過去有台灣黑熊出沒紀錄，六龜救難協會飛鷹救難大隊投入協尋任務多日，2日在溪南山山區意外撞見4隻黑熊現身，兩大...

傳高雄口罩國家隊未按徵用量上繳！陳其邁要查清楚

新北市爆出口罩廠混裝大陸產品，高雄市一名電台記者今天將買來的口罩仔細查看，發現是加利科技出品，不知是否為大陸制口罩。高雄...

高雄罷免陳致中今展開二階連署 明天成立罷免總部

高雄市前鎮、小港區罷免市議員陳致中的民眾，今天開始發送第二階段連署書，明天上午10時將成立罷免總部，要在60日內連署逾2...

疫情拿出老公私房菜「按摩鹹豬肉」 獲臺灣百大伴手禮

嘉義「宜湘園」餐廳受新冠疫情創傷，董事長黃湘瓴憂心不已，日前邀好友小聚，丈夫李日瀚以高粱製作私房菜「手做按摩鹹豬肉」大受...

龍巖冽泉整建 環團憂傷害生態

高雄市水利局5月在鼓山柴山下的「龍巖冽泉」施作水利工程，生態團體憂心對當地水文生態造成不可逆的傷害，市議員簡煥宗昨會同水...

高鐵站直達大鵬灣 台灣好行闢新線

國旅爆發，距本島船程20多分鐘的屏東小琉球和大鵬灣國家風景區湧入大批遊客，為方便民眾旅遊，鵬管處引進「台灣好行」巴士新闢...

最狂中元節 預拍遺照超前部署

「遺照拍攝」近來在日、韓相當風行，高雄一處納骨塔園區中元法會期間，找來曾為政要名人拍形象照的攝影師陳義元為民眾預拍遺照，...

好學橘／蔡宗武夫妻築夢 形影相隨拍美照

高雄市警察局湖內分局偵查隊退休小隊長蔡宗武，從警30年，負責刑事鑑識工作時期，對拍攝往生者見怪不怪，退休後再度拿起相機，...

許銘春拜會金門縣府 楊鎮浯感謝轉介金門大橋外勞

勞動部部長許銘春今天到金門縣政府拜會縣長楊鎮浯，許銘春表示，此行還前往金門大橋視察，並聽取工程簡報，了解勞工的權益，她也...

陳其邁第一次以高市長身分出席行政院會 力爭南北平衡

高雄市長陳其邁今天第一次以高雄市長的身分參加行政院會，行政院長蘇貞昌調侃他坐的距離雖比以前當行政院副院長時遠，但樂見獲得...

澄清湖國軍忠靈塔秋祭 緬懷先烈將士犧牲奉獻精神

今天是九三軍人節，為緬懷國軍先烈將士犧牲奉獻精神，國軍第四作戰區今早前往澄清湖國軍忠靈塔舉辦秋祭儀式，第四作戰區指揮官傅...

熱門新聞

薪水上看41K！桃園市10月底將招考350名清潔隊員

張麗善證實Google在雲林設廠 購地6萬坪縣府全力支持

北市捷運局今公布 捷運萬大線永和站、雙和醫院站更名

久違了！桃園登山見筍龜 早年鄉下小孩的玩具和零食

20年爭取！汐止基隆河自行車道終通基隆、南港

台東關山工商「美女校長」王怡婷 讓學生上課不遲到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。