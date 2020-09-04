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27天的寄養愛 他記憶22年 屏東家扶暖心促相見
30歲林哲緯日前走到屏東家扶中心告訴社工「我想找曾經照顧過我的家庭」，屏東家扶中心了解後，原來哲緯在1998年6月時接受屏東家扶寄養安置，當時他8歲，因父親家暴而安置27天，哲緯記憶22年，想要找回「寄」憶中的家。
屏東家扶社工督導黃淑玲翻閱泛黃的寄養安置手抄本資料，查詢林哲緯的安置史，發現哲緯在寄養家庭僅安置27天，就由母親接回照顧，哲緯當時因父親家暴而安置。
屏東家扶社工帶林哲緯與媽媽拜訪寄養家庭林瑞群、陳鈺筑，寄養家庭夫婦在7年前從寄養服務退休，兩人擔任寄養家庭20年，共照顧過42名寄養兒少，但照顧林哲緯不到一個月的時間，所以林瑞群夫婦對哲緯印象不深。
哲緯談起當時有另一個同住的寄養男童為原住民，兩人睡上下舖，寄養爸媽的子女和林哲緯年紀差不多；印象深刻的是寄養家庭每天都會全家一起吃飯；他還記得寄養爸媽也常帶他們去吃「一魚好幾吃」，曾經不小心吃到魚翅卡在喉嚨，談著過往的生活情景，記憶慢慢回來。
林哲緯眼眶泛淚說，從小一直在單親家庭長大，寄養家庭生活的時間，他享受到有父母一起陪同的家庭生活，年幼的他，曾想著為何別人的家庭都有父母在一起，為何全家可以每天一起吃飯，為何別人的家庭就是父慈子孝，所以父母同在及全家一起吃飯的場景讓他珍藏在心裡。
林哲緯的媽媽說，早就想要和林哲緯一起尋找寄養家庭，但不太敢踏入屏東家扶中心，會想起當時家暴情景，直到哲緯長大，藉著這次南下屏東找朋友的機會，林哲緯親自至屏東家扶中心詢問，因為年代已久，未抱太大希望會找到寄養家庭。哲緯感謝屏東家扶社工協助他們，讓他們有機會親自感謝寄養家庭在他們最需要時，給予溫暖與疼愛。
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