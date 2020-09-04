高雄罷免陳致中今展開二階連署 明天成立罷免總部

高雄市前鎮、小港區罷免市議員陳致中的民眾，今天開始發送第二階段連署書，明天上午10時將成立罷免總部，要在60日內連署逾2萬8000多份二階段連署促罷免投票。鳳山區發起罷免市議員黃捷的「鳳山清捷隊」已補送300份第一階段連署書給選委會審查，如果選委會查核通過，預計本月底之前展開第二階段連署。

對於罷免行動，陳致中表示，以平常心面對，尊重不同的民意，恪盡民代的職責，會努力把地方服務做好，在議會認真問政監督，加倍打拚做事來回報選民。

罷免陳致中的前鎮、小港區選民昨天向中選會領回第二階段連署書，今天將分送到7個連署點。明天上午將成立的罷免總部，設在前鎮新生路開始發起罷免的連署點，也就是前鎮鎮南宮旁的透天住宅。

發起罷免陳致中的相關人士表示，成立罷免總部是選委會告知的，依選罷法規定要成立總部進行罷免工作。「鳳山清捷隊」王先生說，罷捷總部已經向選委會申請核准了，只是他們沒有舉辦正式的總部成立活動。

依照選罷法規定，罷免案第二階段連署要達到各該選舉區選舉議員時選舉人數的10%，以前鎮、小港區2018年選舉人數28萬611人計，罷免陳致中的人士盼在60天內達到逾3萬的連署數送中選會查核。

罷捷的「鳳山清捷隊」送給中選會的第一階段連署書因被剔除200多份，清捷隊上星期補送300份給選委會審查，王先生表示，按中選會的作業程序，如補送的連署書過關，也要到本月底才能展開第二階段連署；他們已先連署了3萬3000多份等著進入第二階段連署，雖然到時候要用中選會的發的連署書，但這總比臨時找人連署要好一些，屆時就請已連署的選民補填中選會的連署書。