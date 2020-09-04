山域搜救遇上4隻黑熊覓食 搜救人員：感覺像中樂透

高雄藤枝山區過去有台灣黑熊出沒紀錄，六龜救難協會飛鷹救難大隊投入協尋任務多日，2日在溪南山山區意外撞見4隻黑熊現身，兩大兩小猶如「黑熊家族」集體出遊。理事長陳明華等5人搜救小組親眼目睹，眾人都說「太幸運了，過去從沒一次看見4隻黑熊」，不過身為專業救難人員，他們也沿途吹哨子自保，不跟黑熊正面衝突。

屏科大朱姓研究所畢業生上月在藤枝溪南山採集標本失聯，各地救難協會人員參與山搜。六龜救難協會飛鷹大隊人員投入山域搜救，本月2日在溪南山看見黑熊。

理事長陳明華說，藤枝山區向來會有黑熊出沒，這次搜救時發現樹幹上有動物抓痕，當下立即提高警覺，隨之聽見遠方傳來低沉撞擊聲響，不久後在前方距離約100公尺處山谷發現黑熊出沒，而且數量不只一隻，仔細觀察共有兩大兩小之多，急忙吹哨子自保，並通知在附近的其他隊友聚集在一起。

「真的很不容易！」陳明華說，八八風災後曾在藤枝看過一次黑熊，不過當時只有一隻，這次一口氣看見4隻，最大一隻站立起來約160公分高、一個成人高度，感覺很像黑熊家族一起行動；此次搜救任務困難，原本就有心理準備可能會在山上撞見黑熊，真的看見黑熊後，眾人不敢太接近，停留短暫時間記錄之後隨即離去，來不及拍攝黑熊入鏡合影照。