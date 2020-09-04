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疫情拿出老公私房菜「按摩鹹豬肉」 獲臺灣百大伴手禮

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
黃湘瓴和丈夫李日瀚以高粱製作私房菜「手做按摩鹹豬肉」，獲選「臺灣百大伴手禮」。記者卜敏正／攝影
黃湘瓴和丈夫李日瀚以高粱製作私房菜「手做按摩鹹豬肉」，獲選「臺灣百大伴手禮」。記者卜敏正／攝影

嘉義「宜湘園」餐廳受新冠疫情創傷，董事長黃湘瓴憂心不已，日前邀好友小聚，丈夫李日瀚以高粱製作私房菜「手做按摩鹹豬肉」大受好評，開發成伴手禮盒販售，受熱烈歡迎，日前並獲選為「臺灣百大伴手禮」，讓她驕傲的說，真心感謝「老公私房菜」幫忙。

黃湘瓴表示，今年上半年每天來客數屈指可數，每天著急如熱鍋上的螞蟻，但任何活動、優惠，都無法挽回受疫情不敢消費窘態，丈夫李日瀚平日從事生物科技管理，假日常和朋友在家中小酌，並自行研發高粱酒鹹豬肉下酒。

李日瀚說，數月前和朋友小酌，正在品嘗鹹豬肉時，黃湘瓴到場打招呼、吐苦水，感嘆疫情影響餐廳很辛苦，朋友邊吃鹹豬肉邊建議，「這個這麼好吃，不拿出來賣？」這句話激發夫妻創意「來做伴手禮！」

黃湘瓴說明，「手做按摩鹹豬肉」採用台灣新鮮「溫體豬肉」，而且一隻豬只取十片最精華部位，不加任何防腐劑及不必要添加物。

她說，製作前必須先將豬肉以高梁酒清洗一遍、殺菌，再用十幾種香料醃製、烘焙，再以金門58度高梁酒製作出有酒香但沒有酒辣秘汁，再進入低溫冷凍庫將豬肉浸入祕汁，醃製過程還必須以手工按摩，製作出肉質Q彈而不油膩口感的「手做按摩鹹豬肉」。

黃湘瓴笑著說，「手做按摩鹹豬肉」口感甘鹹適中、不油膩，以汽炸鍋烹調外酥內軟、味道極佳，推出後受熱烈歡迎，讓宜湘園在嚴重疫情下點燃一股生機，日前更獲選「臺灣百大伴手禮」，真的沒想到疫情中要用老公私房菜幫忙救命。購買「手做按摩鹹豬肉」可洽05-226 9577

伴手禮盒也可搭配餐廳特製高粱豬肉香腸。記者卜敏正／攝影
伴手禮盒也可搭配餐廳特製高粱豬肉香腸。記者卜敏正／攝影
「手做按摩鹹豬肉」口感甘鹹適中、不油膩，以汽炸鍋烹調味道極佳。記者卜敏正／攝影
「手做按摩鹹豬肉」口感甘鹹適中、不油膩，以汽炸鍋烹調味道極佳。記者卜敏正／攝影

按摩 疫情 伴手禮

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