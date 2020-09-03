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類出國環島郵輪基隆大推剝皮魚湯 刺少肉多細嫩超Q彈
看準「類出國」正夯，在交通部支持下，將在10月22日推出疫後首度環島郵輪行程，今天在交通部舉行啟動記者會，基隆市長林右昌推廣在地伴手禮，親自烹煮剝皮魚湯歡迎大家。基隆市政府表示，剝皮魚是基隆季節限定美食，肉多，刺少，肉質細嫩口感Q彈，市府說，未來會安排到船上做料理讓遊客品嘗。
市府產發處科長蔡馥嚀說，剝皮魚在北部、東北部分布最密集，盛漁期在8到11月，煎煮、燒烤及油炸等都適合。市府觀光行銷處長曾姿雯表示，未來會安排到船上做料理讓遊客品嘗。
林右昌指出，7月郵輪跳島行首航，他也上船到澎湖、馬祖行見證航程成功，看到交通部與旅行社、郵輪業者合作無縫，把防疫工作做得非常澈底，國際郵輪母港的基隆是最大受益者；並感謝交通部林部長擘劃藍色公路10年計畫，將會為港口城市基隆，帶來新經濟發展與創造新產業鏈。
林右昌說，跳島郵輪首航時，他當時從馬祖返航在船上，清晨遊客站在甲板上，都說不知道從海上看台灣，會是這麼美。這次環島郵輪行遊程，不只對基隆帶來更多觀光客，也將對航線上台南、高雄及花蓮的觀光業與遊程帶來豐富多元體驗。
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