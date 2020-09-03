高雄龍巖冽泉與區域防洪 議員簡煥宗：韓規邁不一定隨

高雄市議員簡煥宗、高雄市柴山會指高雄市水利局今年5月在鼓山區柴山下龍巖冽泉做的水利工程，把原來的天然冽泉水域做成排水幹線，破壞原有的水文生態，今天與水利局、當地居民到現場會勘，要求水利局改善。當地的鼓山區龍井里長周明吉則說，這次的水利工程，讓長久以來逢大雨必淹的龍井里低漥地區免於淹水之苦。水利局強調龍巖冽泉後續工程，會在水道下方舖上石子，讓景觀接近自然樣貌。

簡煥宗表示，龍巖冽泉位在柴山的山腳下，以「湧泉」為特色，每當有湧泉出現，就吸引許多人前往休憩；但5月間，水利局在龍巖冽泉施作排水工程，即被柴山會批判恐破壞當地的水文生態。

水利局人員表示，那是為改善該區域原有渠道排水不良情形施做的工程，降挖龍巖冽泉景觀平台高程，使排水順暢，改善上游暗渠內淤積，景觀池區則縮減調整移到靠近山側的位置。

柴山會總幹事楊娉育表示，她最近到現場查看，發現湧泉口再一次被人為破壞；市府的設計，在龍巖冽泉的水聚集之後，即導入箱涵，把冽泉視同廢水處理，而且出泉量大時，泉水沖力大、流速快，直衝箱涵，讓大家無法「親水」，以後龍巖冽泉也可能無法成為科學調查和環境教育的場域。

周明吉說，龍井里受淹水之苦很久了，前副市長李四川3月間到排水幹線內查看，認為該處應是排水幹線，即促水利局改善排水。水利工程5月施做後，最近的幾場大雨，龍井里不淹水了；不是水利工程做了以後才不能戲水，以前觀光局管理龍巖冽泉時，立了告示牌，就不准民眾戲水。

簡煥宗認為，水利局的做法在治水上雖是好意，但無法兼顧自然景觀，景觀與防洪治水應該求取兩者間的平衡；過去韓市府規畫龍巖冽泉排水改善工程，未將當地的水文生態及歷史背景納入考量，不夠周延，現任市長陳其邁不一定要照單全收，「韓規邁不一定隨」，水利局應再審慎評估。