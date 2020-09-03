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澎西吉嶼無人島淨灘 渡礁登島高難度下進行

中央社 / 澎湖縣3日電

澎湖南方四島中的無人島「西吉嶼」，海流讓岸際堆積各式海廢。海管處今天首度發動登島淨灘，在退伍特戰傘兵協助下，清理出堆積如山的海廢垃圾，讓聞名的玄武岩「藍洞」再現美麗原貌。

西吉嶼的藍洞（透天海蝕洞）美景深受國人喜愛，許多遊客特地由馬公包船前往觀賞橫亙海上數百公尺的壯麗柱狀玄武岩，以及陽光穿透洞頂照射在蔚藍海水的特殊海蝕洞景緻，讓西吉嶼成為澎湖代表性自然景觀。

海洋國家公園管理處表示，西吉嶼在民國67年遷村後變成無人島，島上柱狀玄武岩景觀所形成的海蝕「藍洞」更是一大美景，吸引大批遊客登島參觀，但也讓岸際也出現大量海漂垃圾。

海管處負責維護海洋生態環境，今天由副處長林欽旭率隊，首度在南方四島中的「西吉」無人島進行淨灘，包括有退伍空特傘兵協會、縣府農漁局、環保局、國家警察隊東吉安檢與望安公所等單位。由於西吉嶼沒有碼頭設施，工作人員分批以礁筏渡礁方式登島進行淨灘和往返，備極辛勞。

海管處表示，今天淨灘清理出海廢有50袋400公斤的海漂垃圾，其中以保利龍與寶特瓶居多，大都來自中國、菲律賓與越南等國。一一裝袋由礁筏轉運至快艇運回馬公處理，並籲請遊客登島時將垃圾帶回家、垃圾不落島，讓西吉嶼維護自然的風貌。

西吉嶼 淨灘 澎湖

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