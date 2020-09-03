安心旅遊補助 金門縣府加速審查撥款

金門縣政府今天表示，安心旅遊實施以來，業者已登錄申請6萬多間房間補助，縣府加派人力審查並核對申請資料，同時訂定流程規範，加速撥款進度，務必讓業者儘快領到補助款。

縣府觀光處表示，因安心旅遊住宿優惠活動引吸大批旅客來金門遊玩，除了團體旅客絡繹不絕外，自由行旅客也持續增加；根據統計，目前金門地區業者已在系統登錄申請6萬多間房間補助，縣府除了加派人力審查及核對申請資料外，也訂定申辦流程規範，期盼加速撥款進度，讓業者早日領到補助款項。

觀光處進一步表示，自活動開始至今已受理500多件申請案，為加速申辦流程，特將收件與審查作業分流，訂定每月1日到10日受理業者送件、11日到30日加派人手全力審查；但由於受理過程中發現仍多數業者不太了解申辦流程，常因旅客登錄資料與證件不符、上傳證件不清晰或金額登錄錯誤等問題而影響補助核撥。

因此，觀光處長丁健剛表示，特地在每月第一個星期五設置輔導櫃檯，協助業者登入活動系統列印相關文件、輔導正確填寫資料等，期盼透過專人一對一協助，讓業者熟悉申請流程，補助請領能更加順利。明天適逢觀光處加派人員輔導日，歡迎不了解程序的業者到觀光處四樓專櫃辦理。

觀光處也再度呼籲參加活動的業者，受理旅客申請補助時，應確實查核旅客資料是否正確，如有錯誤請立即請旅客重新上傳資料修正，避免因資料錯誤影響補助請領。另外也提醒業者，住宿資料應依旅客入住當天日期確實並依序登錄，不得造假；縣府將不定期督導查核，請業者務必遵守活動規範，避免涉及刑法等相關法律責任。